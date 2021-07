¡ Libertad y chuletón !

Y llegó Pésanchez y se reinventó a sí mismo con un nuevo equipo gubernamental. Eso es muy propio de él, de su característico baile de la “Yenka”: 1,2,3, arriba, abajo, derecha, izquierda… Ahora toca ´parriba´…

No ha quitado aún a ningún ministro/a de UP, pero lo hará. A Garzón, de Consumo, casi le toca la china. El acoso (merecido o no) al ministro comunista, por ´bocazas´, desde la prensa, el Gobierno y la Oposición ha sido apabullante y vergonzante. Como que le estaban invitando a que se marchara tranquilamente a otros pastos y ganados. Pero la alusión pomposa –y nada graciosa– de Pésanchez (“Donde me pongan un chuletón al punto…, eso es imbatible”) solo ha sido un amago, o un mal chiste con mucha frivolidad.

Aunque ya han aprovechado los media de la derecha y el Ibex derechón para cantar eso de “¡Libertad, libertad para comer chuletón!” Hasta en Cuba, no sabemos si con el puño cerrado o con la mano abierto, vocean libertad contra los castristas. ¡Cuba libre!, ¡Cubatas, gin tonic a tutiplén!, gritan los medios de la derecha española eufóricos como sin eso les fuera la vida.

Por cierto, los titulares de muchos de estos ´media´ conservadores solo se fijan en Venezuela y Cuba, con intención descalificatoria y de cargarse el sistema gubernamental de estos países soberanos. Pero nunca, o poquísimas veces, les hemos oído criticar cuando Marruecos atacaba al Sáhara Occidental o maltrata a sus opositores, o cuando las libertades faltaban en Colombia, Perú, Nicaragua, Haití o en Emiratos árabes, etc. Tampoco hace nada Casado, sino apoyar, las leyes anti LOGTBI de Hungría –país de la UE– y cuando sus ministros atacan las libertades y los derechos humanos.

Callan y no emplean la misma contundencia con el embargo abusivo, ahora ya insoportable, de EEUU a Cuba en alimentos, medicinas y abastecimiento de energías. Esos neoliberales ya están tardando en hacer un pasillo humanitario para Cuba y pedir que los yanquis levanten las sanciones injustas a los cubanos.

Y aprovechan la ocasión para atacar al nuevo Gobierno Pésanchez, por no tildar a Cuba de "dictadura". Con un tono muy excitado ha acusado a Pésanchez “que es presidente gracias a Unidas Podemos, los socios comunistas de Maduro y los Castro”. Y añada que "jamás un Gobierno de España de UCD, PSOE o PP había caído en esta ignominia".

El caso es que Casado, Abascal y Arrimadas tienen poca memoria, puesto que desde el rey Emérito en su época, Adolfo Suárez y Fraga Iribarne, después Felipe González, Aznar, M. Rajoy, Zapatero, nunca han hablado de Dictadura cubana, más bien sí de hermandad latinoamericana entre ambos países, como consta en todas las hemerotecas.

La derecha y la ultra derecha española se frotan las manos y los dientes con lo que creen traición y con lo que ellos entienden con esa metedura de pata gravísima de Pésanchez al no condenar ni exigir soluciones drásticas al gobierno cubano. Huelen la sangre fresca, como los tiburones, que les llevará pronto a la Moncloa.

Pero Pésanchez les ha parado los pies en seco con la renovación de un gobierno más ´progres´. Bueno ahora se dice ´progresista´ y no se atreven a decir de Izquierdas. Han rebajado el pistón de aspiraciones políticas. Y es que eso de ´progres´ viene bien para salir del apuro ideológico, y además ´progres´ son o somos todos los que no comulgamos con las políticas ultraderechistas de Vox y PP. Así que la revolución pepera ahora va de Libertad o ´progres´. Y sus peperos chulapos –ahora desaforados– gritan “libertad, libertinaje, para hacer lo que nos de la gana”. Democracia y libertad, cacarean también ¿Qué coños de democracia es esa? Lo que quieren es ponerse morados a chuletadas y a copas sin control, sin mascarillas ni distancias de seguridad, y sin el toque de queda de Pésanchez.



Aquí solo se aguanta la retórica de la ´libertad´ made in Ayuso. “Que si nos van a imponer lo que hay que comer, que si nos toman por niños. No queremos que nuestros intereses y los de nuestros hijos y nietos estén coartados de libertad”.

Claro, que la derecha ´trifachita´ (PP, Vox y lo poquito que queda de Cs) lanzaba esas frases tan rimbombantes y huecas repletas de comilonas, tan pantagruélicas, avinagradas de esa liberación-libertinaje ayudados de sus mandobles verbales e ideológicos.

Ellos son gente que no quería indultos ni que se prohibiese fumar, ni recuperar a los muertos en las cuneta de la guerra civil, ni la justicia para todos, ni aceptaba la eutanasia ni nada de los cambios ecológicos, ni nada de lo que significa verdaderamente Libertad, Derechos Humanos...

Lo perjudicial –la verdadera coacción de la Libertad, sería que el Gobierno de Pésanchez se aleje demasiado del ciudadano, y nos lleve al precipicio constitucional, o al abismo caótico del enfrentamiento nacional. Como falle algo de ´su plan´, Pésanchez se va a la puta calle. Y con él, los ´progres´, el PSOE y la Izquierda, para mucho tiempo.

Solo quiero recordar que el primer ministro inglés, W. Churchill, ganó la guerra contra Hitler pero, de inmediato, perdió las elecciones generales del Reino Unido. Aviso a navegantes, Pedro.

Y mientras, en el PP andan a uvas y a otras cosas. Casado pide a todos los cargos del PP que defiendan que los indultos son inconstitucionales, ilegales, pese a ser falso. Y él se convierte en un nuevo “cid campeador´, salvapatrias, como ´Ansar´, el iluminado de la guerra de Irán, que cree "indispensable" que él llegue a la Moncloa "para la continuidad histórica de España".

La derecha prosigue con la vía judicial contra Pésanchez mientras sube el nivel y el tono en el ataque político. Casado sostiene que los españoles no pudieron votar “libremente” en las últimas elecciones. Y sigue empeñado en afirmar que el Gobierno de Pésanchez es ilegítimo y no se qué mandangas más. Casado está más que perdido y bastante atolondrado porque tanto Almeida como IDA Ayuso, y sus equipos, andan cocinando el traspaso pepero sin él. Ya se lo dijo ella a Pésanchez: “Vamos a un cambio de régimen“. “Comunismo o Libertad”, le cuchicheaba como graciosa ´ayusada´ al oído de Pésanchez, mientras compartían un chuletón y unas cañas.

Así que a la Izquierda o a los ´progres´(o a los social-comunistas) les queda una tarea ingente de pelea para rebatir esos nuevos memes que está imponiendo el ultraliberalismo socioeconómico español para perpetuar su poder y su ideología.