En memoria de Jacqueline. Poema de Helena Villar Janeiro, desde Galicia

Jacqueline Alencar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca (Foto de A. P. Alencart)

De nuevo agradezco al Amado galileo por las muestras de afecto expresadas por los poetas de Aquende y Allende el idioma. He aquí otra perla de lo mucho que había sembrado Jacqueline en el corazón y la memoria de los poetas. Nuestra querida amiga Helena Villar Janeiro (Becerrá, Lugo, 1940), me ha hecho llegar el poema, con este texto en la misiva: “Querido Alfredo: Las únicas palabras que sabe decir una poeta desde el fondo del alma son sus versos. Así, repentizados para ella, para ti y para José Alfredo, salió este pequeño poema. Solo mana el agua que está dentro y mi cariño por los tres es grande. Xesús se suma al envío de nuestros afectos y compañía en la desventura que la poeta quiere revertir con sus humildes palabras. El mayor de los abrazos y todo el cariño”.

Jacqueline Alencar en la Universidad de Santiago de Compostela, con los escritores gallegos Miro Villar, Helena Villar Janeiro, Xesús Rábade y Xavier Alcalá. También con A. P. Alencart

Elena Villar Janeiro es poeta, narradora, articulista de prensa y traductora. En poesía ha obtenido los Premios Manuel Antonio, Galicia, Chao Ledo, Eusebio Lorenzo y Xacobeo; mientras que en narrativa le concedieron el Premio Breogán y el Modesto R. Figueiredo. También ha sido premiada por su obra periodística y de ensayo. Formó parte del colectivo poético Cravo Fondo (1977) y coordinó las colecciones de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón y Poetas con Rosalía. Fue presidenta de la Fundación Rosalía de Castro y miembro del Consello da Cultura Galega (2005-2012). Cofundadora del PEN Clube de Galicia, perteneció al IPWWC (International PEN Women Writers Committee). Entre sus libros de poesía están Alalás (1972), O sangue na paisaxe (1980), No aló de nós (1981), Rosalía no espello (1985), Cabeleira de pedra, (edición en galego-castelán-francés-inglés-alemán, 1993), Festa do corpo (1994), Álbum de fotos (1999), Nas hedras da clepsidra (1999), Pálpebra azul (2003) y Remontar o río (2013). También de los poemarios infantiles O libro de María (1983), A campá da lúa (1999), Belidadona (2002), Na praia dos lagartos (2003), O souto do anano(2007) Dona e Don (2004) y As Señoras cousas (2014) o Remontar o río (2014). Su obra obra narrativa comprende los siguientes títulos: Morrer en Vilaquinte (1980), O enterro da galiña de Domitila Rois (1991), A tarde das maletas (1992) y Noites en Compostela (2007). Es autora de una extensa obra narrativa para la infancia por la que mereció ser incluida en el catálogo White Ravens de la Internationale Jugendbibliothek de München, en 1990 con Ero e o Capitán Creonte, y en 1994 con A canción do Rei.

Jacqueline Alencar y José Alfredo Pérez Alencar, en Figueira da Foz, Portugal (2011, foto de A. P. Alencart)

A JACQUELINE ALENCAR

Sopló su estrella

y se llevó la luz muy despacito



para alumbrarlo todo con su ausencia.

El barco de su risa surca las noches,

los ecos de su voz son campanadas que diluyen el tiempo.

En el amor no dejó huecos para el olvido.

Jacqueline es palabra de miel para los suyos.

En las piedras labradas de la ciudad rosada

quedan sus formas de mujer hermosa.

Sopló su estrella

y se llevó la luz muy despacito

para alumbrarlo todo con su ausencia.

En gratitud, también dejo conocer algunas de las fotos que Jacqueline tomó a esa pareja de notables poetas gallegos, conformada por Helena Villar Janeiro y Xesús Rábade, tan queridos.

La poeta gallega Helena Villar Janeiro, retratada en Salamanca por Jacqueline Alencar Polanco (2007)

Helena Villar Janeiro y Xesús Rábade en el balcón del Ayuntamiento de Salamanca, con la Plaza Mayor de fondo (foto de Jacqueline Alencar)

Helena Villar Janeiro y Francisca Noguerol, profesora de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Salamanca (foto de Jacqueline Alencar, 2007)

El poeta brasileño Álvaro Alves de Faria y Helena Villar Janeiro (foto de Jacqueline Alencar, 2007)

Helena Villar Janeiro leyendo sus versos en el Encuentro de Poetas Iberoamericanos (Salamanca, 20007, foto de Jacqueline Alencar)