Nozama Solutions firma un acuerdo con el Grupo What Jamón para lanzar el primer Seller de frescos en ‘Prime’ en Amazon España

Viernes, 16 de julio de 2021

El Grupo What Jamón (a través de su marca comercial Merca What) y Nozama Solutions se unen para lanzar el primer mercado de productos frescos en España en modo prime.

Mediante este acuerdo de colaboración, Merca What comenzará a comercializar productos frescos en la plataforma de Amazon, ofreciendo desde carnes, pescados, en una primera etapa, para ampliar al resto de productos frescos más adelante.

Esto supone que los clientes Prime de Amazon podrán hacer la “compra del día a día” de productos frescos, recibiendo los alimentos sin costes de envío en menos de 24h.

Merca What contará con un almacén propio bajo la insignia Prime de Amazon a nivel nacional, que indica la entrega directa de los productos al cliente final en 24 horas.

Por su parte, la agencia Amazon más grande de Europa, Nozama Solutions, gestionará la actividad Amazon de este proyecto en el Marketplace, asegurando así, la eficiencia y operatividad del proyecto.

“Este acuerdo de colaboración representa que los productos frescos, como el pescado de lonja, podrán estar en las casas de los clientes Amazon en menos de 48h desde su captura”, señala Sergio Alonso Vicente, fundador y gerente de Merca What. “Merca What se centrará en coordinar los orígenes del producto (pescadores, ganaderos, etc.) hasta el cliente final gestionando las órdenes de compra”, destaca Sergio.

“Estamos entusiasmados de poder liderar la operación de un proyecto tan complejo como este, consiguiendo que los clientes Amazon tengan aún más oferta de productos a su disposición en menos de 24h”, indica Mario Herraiz, cofundador y director del negocio de Nozama Solutions. “Nozama Solutions se centrará en gestionar todas las tareas Amazon para dar el servicio que la insignia Prime requiere”, puntualiza Herraiz.

Acerca de Nozama Solutions

Nozama Solutions es la agencia Amazon más grande de Europa y una de las mayores del mundo. Nozama ayuda a fabricantes, distribuidores y mayoristas en la gestión de sus cuentas Vendor o Seller en Amazon, en la protección de su marca, la planificación de estrategias y marketing Amazon, así como en la logística, en envíos y atención al cliente. Con más de 150 profesionales especializados en Amazon y 10 años de experiencia, dispone de oficinas en Madrid y Barcelona, y, con la reciente creación del centro de competencia de Salamanca, completa su tercera ubicación en España. Además, dispone de tres centros logísticos en Madrid, Toledo y Valladolid para dar servicio a sus clientes nacionales e internacionales.

Para más información, visita https://www.nozamasol.com/

Acerca de Merca What

Merca What es la plataforma de venta online de productos frescos (entre los que se encuentran carnes, pescados, marisco, queso, etc.) con entrega en 24 horas. Cuentan con un servicio de logística y almacenamiento, con capacidades de refrigerado, que permite que los alimentos se conserven en perfecto estado durante todo el trayecto desde los orígenes hasta el cliente final, eliminando a los intermediarios.

Para más información, visita https://whatjamon.com/