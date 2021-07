¿En qué casos está contraindicada la vacuna Covid-19?: los alergólogos responden

Jueves, 15 de julio de 2021

No existe ninguna contraindicación para administrar estas vacunas a pacientes alérgicos sin antecedentes de una reacción alguno de los componentes de la vacuna

¿Hay algún caso en el que esté contraindicada la vacuna frente a la Covid-19? La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) responde. Tal y como explican los expertos, las vacunas están contraindicadas solo en estos dos supuestos:

- Cuando existe una alergia a uno de los componentes de la vacuna.

- Si hubo una reacción alérgica grave a la primera dosis.

No existe, subrayan, ninguna contraindicación para administrar estas vacunas a pacientes alérgicos que no tienen antecedentes de una reacción alérgica a ninguno de los componentes de la vacuna o que no tuvieran reacción con la primera dosis.

Asimismo, destacan que, como es el caso de cualquier medicamento o con la administración de cualquier otro tipo de vacuna, la anafilaxia puede ocurrir después de la vacunación en ausencia de antecedentes de enfermedad alérgica. Por lo tanto, es necesario que aquellos centros donde se administran cuenten con los medios necesarios para el diagnóstico y con el material necesario para el tratamiento de reacciones alérgicas graves.

Por otra parte, consideran que no existe suficiente evidencia científica para apoyar el estudio alergológico previo a personas con antecedentes de alergia a alimentos o medicamentos. El estudio alergológico “sí estaría indicado en aquellas personas que hayan presentado una reacción con alguna de las vacunas frente a la Covid-19. Si se demuestra que las reacciones alérgicas graves han sido secundarias al excipiente PEG, en las personas alérgicas al mismo, será recomendable la utilización de otra vacuna contra el SARS CoV2 que no lleve este excipiente”.

También pueden surgir dudas en torno a la vacunación en niños que estén siguiendo tratamiento con inmunoterapia alérgeno específica (ITA). En estos casos, según recoge SEICAP en su documento de recomendaciones, “tampoco existe contraindicación para administrar la vacuna de la COVID-19, tanto en los que son tratados con inyecciones subcutáneas como en forma de gotas o comprimidos sublinguales”.

Vacuna Covid-19 y vacuna contra la alergia

En este punto, se recomienda “no administrar la inmunoterapia (ITA) en la siguiente semana tras la administración de la vacunación frente a la COVID-19 y, una vez retomada la administración de ITA esta se haga en el brazo contrario en el que se ha administrado la vacuna de COVID-19 para disminuir el riesgo de reacciones adversas locales”.