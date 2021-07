La viróloga Margarita del Val alerta de las secuelas a largo plazo en los jóvenes contagiados 

Martes, 13 de julio de 2021

La experta también recuerda que estar vacunado con la pauta completa no asegura que uno no pueda contagiarse

Margarita del Val, viróloga del CSIC, ha avisado de las secuelas que puede conllevar el contagio por Covid-19 en los jóvenes, y especialmente ante la presencia de nuevas variantes como la Delta. Así, en una entrevista en Telecinco, ha apuntado que “un 10% de los jóvenes de entre 15 y 30 años contagiados por Covid-19 tendrán secuelas neurológicas a largo plazo y un 6% problemas de fatiga respiratoria”.

Las secuelas neurológicas pueden ir desde la conocida como niebla mental a problemas de concentración y de memoria.

No es la única advertencia de la viróloga del CSIC, ya que también ha recordado que estar vacunado con la pauta completa no asegura que uno no pueda contagiarse, por lo que ni mucho menos se debe bajar la guardia una vez vacunados. Además, aunque los síntomas sean más leves, la vacuna no evita que podamos contagiar a otras personas. En estos momentos, “tenemos que proteger a los jóvenes porque los jóvenes tienen secuelas a largo plazo", ha insistido.

En los mayores ya vacunados el contagio es tres veces menor, y en los jóvenes hasta diez veces menor, pero la viróloga también ha apuntado que la carga viral de las personas que se contagian estando vacunadas, “tengan o no tengan síntomas, es bastante alta, es casi tan alta como la de las personas no vacunadas".