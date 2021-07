Siega Verde se une al ‘Pasaporte Rupestre Unidos por el Primer Arte’ para fomentar el turismo

Martes, 13 de julio de 2021

El director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Gumersindo Bueno, se acercó en la mañana del martes al Yacimiento de Siega Verde para presentar la adhesión de este enclave al Pasaporte Rupestre Unidos por el Primer Arte, del que forman parte los territorios que albergan las cuevas y sitios al aire libre dedicados al Arte del Paleolítico que han sido declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO en el sudoeste de Europa.

En este sentido, se trata del Valle del río Vézère (en Dordoña, Francia, con el respaldo del Conseil Départemental de La Dordogne), las Cuevas de Altamira y el arte paleolítico del norte de España (en Cantabria y Asturias, con el respaldo de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, y la Consejería de Cultura, Político Llingüística y Turismo del Principado de Asturias), y los sitios rupestres al aire libre de los valles de los río Côa en Portugal (a través de la Fundación Côa Parque) y Águeda en la comarca mirobrigense (de la mano de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León).

Esos enclaves vienen trabajando juntos desde el año 2016 mediante el Protocolo de cooperación en materia de Patrimonio rupestre, territorios unidos por el primer Arte, lanzando varias iniciativas entre las que se encuentra ahora este Pasaporte Rupestre que busca que cualquier persona se anime a recorrer todos los enclaves propuestos, fomentando así “el turismo cultural en torno al arte paleolítico”.

Entre todos, hay 32 lugares de referencia, que son: en la Dordoña, Centre International de l’Art Pariétal Lascaux, Le Parc du Thot, Pôle d’Interprétation de la Préhistoire, Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, Grotte de Rouffignac, y Abri de Laugerie Basse; en Cantabria, Cueva de Covalanas, Cueva de Cullalvera, Cueva de Sopeña – Salitre II, Museo de Altamira, Cueva de El Castillo, Cueva de Las Monedas, Cueva de El Pendo, Cueva de Hornos de la Peña, Cueva de Chufín, y Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC); en Asturias, Cueva de El Pindal, Cueva de La Loja, Cueva del Buxu, Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, Cueva de Tito Bustillo, Centro de Interpretación de La Covaciella, Centro de Interpretación y Cueva de La Peña de Candamo, y Parque de la Prehistoria de Teverga; en Castilla y León, Zona Arqueológica de Siega Verde, Yacimiento de Arte Rupestre de Domingo García, Plaqueta de Villalba – Museo Numantino de Soria, y Plaquetas de La Peña de Estebanvela – Museo de Segovia; y en el Vale do Côa, Museu do Côa, Penascosa, Ribeira de Piscos, y Canada do Inferno.

El Pasaporte Rupestre tiene un doble formato en papel y digital. En lo que respecta al papel, se han impreso 10.000 pasaportes para ir estampando en sus páginas los sellos identificativos de cada destino. Cada sello de tinta es de una forma, color y diseño diferente, incluyendo el logo o la representación rupestre identificativa del destino. En lo que respecta al formato digital, se ha diseñado un pasaporte virtual en formato APP para Android e iOS, para el cual se capturarán los códigos QR ubicados en los destinos (esa APP también incluye información sobre los diferentes enclaves).

Tanto el pasaporte en papel (que se podrá solicitar en las taquillas y/o puntos de información de los enclaves) como la APP han sido diseñados en francés, español, portugués e inglés. El ir pasando por los distintos puntos de referencia permitirá obtener descuentos, acceder a promociones de establecimientos colaboradores, y recibir regalos directos. Por 10 sellados (de tinta o digitales), el usuario recibirá un libro o una pieza de merchandising rupestre; por 15, otro premio; y por 32 sellados, un diploma acreditativo y un regalo singular por gentileza de las entidades promotoras.