Lunes, 12 de julio de 2021

Igualdad lleva a la Fiscalía el testimonio de un tiktoker que asegura que engaña a sus parejas para no usar preservativo

Naim Darrechi contaba en una charla con un Youtuber que decia a sus parejas “tranquila, me he operado para no tener hijos"

La ministra de Igualdad, Irene Montero