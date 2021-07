Blues Béjar desvela toda su programación con 17 conciertos, la mayor programación de su historia

Lunes, 12 de julio de 2021

El 6 y 7 de agosto, el mejor blues volverá a la Plaza de Toros del Castañar de Béjar, con artistas internacionales de gran nivel

El Blues Béjar Festival ha desvelado el cartel completo de su XXII edición, que tendrá la mayor programación de su historia. 6 días de música en directo en 5 localidades diferentes que acogerán nada menos que 17 conciertos. El 6 y 7 de agosto, el mejor blues volverá a la Plaza de Toros del Castañar de Béjar, con artistas internacionales de gran nivel como Big Daddy Wilson o Josh Hoyer & Soul Colossal, en un cartel dominado por las mujeres con nombres como Shanna Waterstown, Shirley Davis & The Silverbacks y Susan Santos, además de Cosmosoul, liderada por la increíble voz de Alana Sinkëy.

Pero habrá muchos más días de música. El 31 de julio, la localidad vecina de Baños de Montemayor acogerá los conciertos de Helen de Luxe, Lulu & The Rockets y Mayka Edjole & The Pigfoot Band. El domingo 1 de agosto la fiesta se traslada a Puerto de Béjar, con una sesión vermut que correrá a cargo de Lulu & The Rockets y Mayka Edjole. El jueves 5 de agosto, Hervás volverá a ser la sede de la noche previa con dos soberbios conciertos de blues en manos de Néstor Pardo y Los Deltonos. El fin de fiesta, otro año más, se vivirá en el vecino pueblo de Candelario, con cuatro actuaciones a cargo de Adrián Costa, Mario Cea & Santi Tamariz, Los Saxos del Averno y Travellin' Brothers. Por supuesto, siempre guardando las medidas sanitarias necesarias para la tranquilidad de todos. Todos estos conciertos fuera de La Plaza del Castañar son gratuitos y para todos los públicos. Las entradas para La Plaza de Toros el 6 y 7 de agosto se pueden adquirir en www.mutick.com.

Una impresionante y amplísima programación para la edición más complicada pero más ilusionante de la historia del Blues Béjar Festival, y que será posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Béjar, el Ayuntamiento de Hervás, el Ayuntamiento de Candelario, el Ayuntamiento de Baños de Montemayor, el Ayuntamiento de Puerto de Béjar, la Junta de Castilla y León a través de su consejería de Cultura y Turismo, la Fundación Siglo XXI, y el patrocinio de la Diputación de Salamanca, la Universidad de Salamanca, Radio 3, Cerveza Amstel y Café-Blues La Alquitara.

Los conciertos de esta edición abarcan dos fines de semana y se distribuyen así:



SÁBADO 31 DE JULIO – BAÑOS DE MONTEMAYOR (Gratuito)

· Helen de Luxe

· Lulu & The Rockets

· Mayka Edjole & The Pigfoot Band

DOMINGO 1 DE AGOSTO – PUERTO DE BÉJAR (Gratuito)

· Lulu & The Rockets

· Mayka Edjole

JUEVES 5 DE AGOSTO – HERVÁS (Gratuito)

· Los Deltonos

· Néstor Pardo Band

VIERNES 6 DE AGOSTO – PLAZA DE TOROS DE BÉJAR

· Big Daddy Wilson

· Cosmosoul

· Susan Santos

SÁBADO 7 DE AGOSTO – PLAZA DE TOROS DE BÉJAR

· Josh Hoyer & Soul Colossal

· Shirley Davis & The Silverbacks

· Shanna Waterstown

DOMINGO 8 DE AGOSTO – CANDELARIO (Gratuito)

· Adrián Costa (vermut)

· Mario Cea & Santi Tamariz (vermut)

· Travellin’ Brothers

· Los Saxos del Averno

La programación se completa con numerosas actividades paralelas que se distribuirán a lo largo de todo el verano.

Este año, el Blues se vive en el Blues Béjar Festival.