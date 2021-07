Mágica velada musical en el patio de la Casa de los Condes de Lumbrales

Domingo, 11 de julio de 2021

Temas de soul, blues, pop… llenaron hora y media del primer concierto de las Noches de Cultura organizadas por el Ayuntamiento de la villa

Es difícil clasificar la voz de Miriam Gamallo, la cantante del Grupo Seven que, junto al guitarrista Bruno Pino, nos deleitó la noche del sábado en el emblemático escenario del patio de la Casa de los Condes de Lumbrales. ¿Soul?, ¿blues?, ¿pop?... Simplemente, Total. Miriam no sólo canta muy bien, Miriam además interpreta, siente, transmite, modula, gime, susurra… y hace suyos temas tan carismáticos como 'Summer time' o 'Llorona', o canciones de Amaral, de Fito y Fitipladis, Leonard Cohen y Amy Winehouse. Por su parte, Bruno Pino, que acompañó con su voz en varios temas, demostró también que es músico muy completo: con guitarras así no se echa tanto en falta las grandes orquestas,



Hora y media de concierto, un lujazo de una noche mágica de verano que disfrutaron los asistentes a este primer concierto de las Noches de Cultura, organizadas por el Ayuntamiento de Lumbrales.

Miriam Gamallo es la cantante oficial del Grupo Seven, aunque el maldito bicho todavía no le ha permitido empezar a trabajar con ellos. Estas fiestas quizás tampoco podamos verla en las verbenas de agosto, pero el próximo año tiene que tener una cita ineludible con Lumbrales para que todos puedan disfrutar de su voz.

El próximo sábado, día 17 de julio, el patio de la Casa de los Condes será el escenario del concierto que ofrecerá Mundi, el conocido guitarrista y cantante residente en Ciudad Rodrigo, y originario de Bañobárez.