El Rasca ‘7 de la Suerte’ de la ONCE deja un premio de 3.000 euros en Salamanca

Viernes, 9 de julio de 2021

Punto de venta de la ONCE en la calle Toro

El Rasca ‘7 de la Suerte’ de la ONCE ha dejado en la capital salmantina un premio de 3.000 euros. La vendedora de la ONCE María Josefa Bautista Castelló es quien ha vendido el boleto ganador, desde su punto de venta situado en el quiosco de la C/ Toro con confluencia con la Avda. Mirat de esta capital.

El Rasca ‘7 de la Suerte’ es el juego en el que por 0,50 euros se puede ganar hasta 3.000 euros al instante. Para jugar al ‘7 de la Suerte’ hay que descubrir los cinco símbolos del área ‘Tus números’. Si aparece un 7 o un Oncelio se ganará el importe que aparece una vez rascado el área premio.

Los productos de juego responsable de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es) y establecimientos colaboradores autorizados.

Recordar que ya está a la venta el Extra Verano de la ONCE, con un primer premio de 15 millones de euros a las cinco cifras y serie, y 10 premios adicionales de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de las extracciones adicionales.