Consejos a tener en cuenta a la hora comprar un jamón online de calidad

El jamón ibérico es un plato típicamente español que no debería faltar en ningún hogar. Ahora, con internet, es más fácil y rápido adquirirlo, incluso directamente a pequeñas fábricas de jamones que venden sus ibéricos de forma online. La diferencia a comprarlo en un lugar físico, es que no se puede probar, oler o ver. No obstante, hay algunos consejos que se pueden seguir para evitar la posibilidad de cometer error alguno en la compra, adquiriendo así un jamón de calidad.

Uno de los problemas que puede llegar a tener internet, es la enorme oferta que tiene un determinado producto o servicio. En el caso del jamón ibérico, no es diferente. Se hace muy complicada la elección, siendo la calidad uno de los elementos clave al comprar jamón online, pero también lo son el tiempo de entrega, la confianza que genere el fabricante… Para no errar en un pedido online tan importante como este, existe una serie de consejos útiles que todos pueden seguir, asegurándose así, de que el jamón adquirido, sea de su gusto.

El etiquetado del jamón ibérico

La información es poder, y cuando se trata de adquirir productos online, es vital. Afortunadamente, en el caso del jamón ibérico, el gobierno español ha establecido una normativa por la que el consumidor puede saber el tipo de jamón que va a comprar gracias a su etiquetado. De este modo, se pueden conocer algunas de las características principales del jamón sin necesidad de verlo o probarlo.

Según la norma del ibérico del Real Decreto 4/2014, el etiquetado debe facilitar su identificación según el porcentaje de raza ibérica que posea y el tipo de alimentación que ha llevado el animal durante su último ciclo de vida. De este modo, se diferencian cuatro tipos de jamón ibérico que se hacen distinguibles por llevar puesta una brida con un color determinado (negro, rojo, verde o blanco).

Etiqueta negra

Deberán portar la etiqueta con el color negro aquellos jamones ibéricos de bellota puros, es decir, 100% ibéricos. Son piezas seleccionadas a partir de cerdos de pura raza ibérica que se han criado en las dehesas del territorio nacional en libertad. Son animales que han sido alimentados con bellota durante la montanera, es decir, la época en la que madura este fruto, que va de noviembre a marzo aproximadamente.

Etiqueta roja

Esta etiqueta está destinada a los jamones de bellota 50-75% ibéricos, y al igual que la etiqueta negra, aplica a cerdos criados en libertad en dehesas y alimentados con bellotas durante la montanera. La única diferencia con los etiquetados de color negro, es la raza del animal, ya que estos no son 100% ibéricos, se trata de un cruce entre la raza Duroc e Ibérica.

Etiqueta verde

Al igual que los señalados con la etiqueta roja, el color verde aplica a jamones 50% raza ibérica que provienen de la mezcla entre Duroc e Ibérico. A diferencia de losanteriores, este cerdo no ha probado la bellota en todo el tiempo que se le dedica al engorde, aunque sí han sido criados en libertad. Su alimentación ha sido a base de hierbas, pastos naturales y también pienso.

Etiqueta blanca

La última etiqueta corresponde de nuevo a la mezcla entre Duroc e Ibérico, identifica a jamones 50% raza ibérica, los cuales han sido criados en granjas intensivas y alimentados de piensos de cereales y legumbres.

Formatos para adquirir el jamón

Para acertar con un buen jamón hay que tener en consideración factores como la procedencia, la marca, el precio, la etiqueta… pero también, la forma en que se presenta. Depende del uso que se le vaya a dar, el consumidor podrá preferir un formato u otro para así apreciar mejor sus cualidades organolépticas.

Pieza completa

Es la forma más recomendable para sacar el máximo partido al jamón. Ya sea paletilla o jamón, es decir, extremidad delantera o trasera del cerdo, es la forma ideal para apreciar su sabor, textura y aromas naturales al máximo. Con este formato, hay que tener muy en cuenta la forma de cortarlo, que, entre otras cosas, deberá ser en finas lonchas, para así disfrutar de todas sus características.

Loncheado o cortado a cuchillo y envasado al vacío

Este formato se ha convertido para un público cada vez más numeroso, en el más consumido. Se trata de sobres envasados al vacío listos para abrir y consumir. Su corte extremadamente fino es ideal para presentarlo en platos en una reunión social de familiares y amigos, o para llevarlo en ese día de excursión al bosque o a la playa.

Piezas deshuesadas y envasadas al vacío

La ventaja que presenta el jamón deshuesado es que puede cortarse y guardarse con facilidad, ya que no hay ningún hueso que entorpezca el corte.

Virutas de jamón

Estos trozos de jamón se extraen de la zona más cercana al hueso, por lo que su sabor es más intenso y sabroso. Es un formato que se utiliza mucho para completar sopas o como guarnición.

Zonas de producción jamonera

Otro de los consejos que se debe seguir para conseguir un buen jamón de forma online, es elegir una procedencia consolidada que asegure una producción constante y de calidad, aunque esto no lo es todo, la experiencia y el buen hacer de cada uno de los fabricantes es, si no lo más, muy importante. En España existen numerosas zonas productoras, pero cuatro se consideran las más importantes y de mayor producción. Estas son Extremadura, Salamanca, Huelva y Córdoba.

Extremadura

Es Extremadura la zona de mayor producción de jamones y paletas ibéricas de toda España, las zonas de dehesas son enormes, dándose las condiciones ideales para la cría del cerdo ibérico. Su sabor es meloso y ligeramente fuerte y afrutado.

Salamanca

Esta zona es una de las más valoradas de todo el territorio nacional por la calidad de sus productos ibéricos y el buen hacer de sus fabricantes, muchos de ellos pequeñas fábricas con varias generaciones de experiencia. El clima aquí es idóneo para la fabricación de estos productos. El sabor de sus jamones y paletas es afrutado y meloso, más suave que la media nacional.

Huelva

El jamón de jabugo, en Huelva, es reconocido a lo largo y ancho del mundo. Su sabor es más fuerte y menos afrutado que la media.

Córdoba

Toda la zona que se extiende por los términos municipales de Adamuz, Hornachuelos, Posadas, Obejo, Montoro, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba se consideran ideales para la cría del cerdo ibérico. El sabor de sus jamones tiene un sabor dulce en el paladar.

El corte del jamón, arte y ciencia para las mejores lonchas

Si se opta por una pieza entera de jamón ibérico, se debe saber que una de las acciones que va a garantizar sacarle el máximo sabor, va a ser un corte bien hecho, preciso y muy fino. Para llevarlo a cabo es vital utilizar una herramienta apropiada, que no es otra que el cuchillo jamonero. Aunque no será la única, ya que para aprovechar toda la carne que es capaz de proporcionar una paletilla o un jamón, también habrá que recurrir a un cuchillo descortezador, a un deshuesador y al cuchillo puntilla (si se es un profesional del corte).

El cuchillo jamonero

El cuchillo jamonero por excelencia es largo y delgado, con hoja terminada en punta (si termina en forma redondeada es salmonero). Este tipo de cuchillo es el más apropiado para cortar el jamón en lonchas rectas y poder apreciar todas sus características organolépticas, como son el aroma, el sabor y la textura.

Sus medidas deberían alcanzar, como norma general, los 30 cm de largo, lo que ayudará a prolongar la superficie de corte y sacar lonchas más largas. En cuanto al tipo de hoja, cada vez se utiliza más el teflón por ser un material antiadherente, lo que ayudará a que el jamón no se quede pegado al cortar. En cuanto al mango, los hay de polipropileno, proflex, acero inoxidable…. Los de plástico están más recomendados por seguridad, ya que resbalan menos cuando la grasilla o el propio sudor de las manos crea una película sobre este.

Otras características a considerar son, si debería tener alveolos o no en la hoja (hendiduras que crean una cámara de aire que facilita el corte), y, por último, la flexibilidad de la hoja, que debe ser considerable, aunque esto va a depender del gusto y la habilidad del cortador de jamón.

Cuchillo descortezador

Este otro cuchillo es de hoja ancha (de unos 20 cm) y gruesa. Se utiliza antes que el jamonero para retirar la corteza y el tocino que cubre al jamón y protege la carne que se ha de consumir.

Cuchillo deshuesador

También debe poseer cierto grosor, aunque su ancho (10-12 cm) es de la mitad aproximadamente, del descortezador. Debe ser igualmente resistente, ya que debe aguantar la presión necesaria para ir arrancando del hueso las tiras de carne adheridas a él.

Cuchillo puntilla

Por último, este es el más pequeño, pero no debe disminuir su resistencia, manteniendo una hoja dura y puntiaguda (7 cm). El uso de este cuchillo va destinado al marcaje de la hendidura que los cortadores profesionales realizan alrededor de cada pieza, de este modo, mantienen la rectitud del corte.