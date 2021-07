Baby Brain: imagina a tu hijo hablando en 5 idiomas

Miércoles, 7 de julio de 2021

Polyglot Home, un sistema de aprendizaje de idiomas basado en la neurociencia

A día de hoy ningún padre duda de la conveniencia de que sus hijos dominen no solo uno, sino al menos dos idiomas extranjeros.

A tal efecto, nos esforzamos en inscribirlos en centros formativos y en actividades orientadas al aprendizaje idiomático, muchas veces sin que observemos progresos significativos. Parece como si nuestros hijos tuviesen una coraza que les impide asimilar las lenguas extranjeras.

Pero, ¿qué pensarías si te dijéramos que el fallo no está en tus ‘peques’, sino que lo que ocurre es que la metodología tradicional quizás no es la más adecuada para niños de corta edad?

Polyglot Home de Baby Brain es un novedoso sistema de aprendizaje idiomático que permite que los niños de 0 a 7 años puedan aprender hasta 5 idiomas a la vez.

Este método de enseñanza aplica al aprendizaje los últimos avances de la neurociencia: se evita un proceso de aprendizaje programado y dirigido, sustituyéndolo por una estimulación natural precoz y a un proceso continuado de entrenamiento neuronal.

De esta forma, el cerebro del niño procesará gradualmente el banco fonético de las lenguas extranjeras y el patrimonio idiomático de las mismas.

A la vez, las frecuencias sónicas específicas de cada idioma se irán haciendo familiares al oído, y el aparato fonador del niño podrá reproducirlas con fidelidad y facilidad, tal y como ocurre con su lengua nativa.

Con PolyGlot Home tu hijo aprenderá idiomas sin salir de casa

La particularidad de este sistema de aprendizaje es que tu ‘peque’ ni siquiera tendrá que salir de casa para poder aprender a hablar simultáneamente en 5 idiomas. Para ello solo son necesarios dos requisitos:

· Que dispongas de un poco de tiempo libre dos veces al día

· Que tengas ganas de compartir con tu hijo una experiencia especial

Si cumples con esos dos requisitos, puedes estar seguro de que te resultará más fácil ayudar a tu hijo a que aprenda 5 idiomas que enseñarle a andar en bicicleta.

Tan solo tendrás que conectarte a la plataforma virtual de PolyGlot Home, seguir las indicaciones facilitadas y acompañar a tu hijo mientras aprende.

Y no tengas reparos si no dominas ningún idioma extranjero porque no lo necesitas: el niño aprenderá de manera autónoma e intuitiva.

Además, un equipo de pedagogos especializados tutorizarán el progreso del niño o niña, aclararán dudas y propondrán actividades de apoyo y refuerzo del conocimiento.

Un sistema apto para niños y niñas de todas las capacidades

PolyGlot Home no es un sistema de aprendizaje pensado para niños con capacidades superiores a la media, sino todo lo contrario: cualquier ‘peque’ de 0 a 7 años puede aprender idiomas con este sistema, y además no importa si ya tiene o no conocimientos de idiomas.

Tampoco importa si tú conoces algún idioma. No es necesario, porque lo único que hay que hacer es:

· Seguir los pasos indicados en la plataforma virtual de aprendizaje

· Comprometerse en el acompañamiento del niño mientras aprende

Puedes contactar con Baby Brain mediante el teléfono gratuito 900 52 52 46, enviando un e-mail a info@babybrain.es o usando el formulario de contacto de la página web.

En Baby Brain aclararán de cualquier duda y diseñarán un plan de aprendizaje personalizado para tu hijo o hija, teniendo en cuenta sus necesidades y tus rutinas horarias.