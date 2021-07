Las piscinas de Vitigudino abren al público con todas las medidas de seguridad anticovid, y más

Miércoles, 7 de julio de 2021

Su nuevo adjudicatario ha procedido a la delimitación del perímetro del césped para facilitar zonas de sombra, aunque en espacios al aire libre no existe limitación de aforos

Después de que el año pasado permanecieran cerradas por la pandemia, finalmente el Ayuntamiento decidía que Vitigudino no podía estar un verano más sin piscinas, a lo que también ha ayudado el avance de la vacunación y, con ello, una reducción drástica del número personas ingresadas en hospitales por la COVID-19.

Aunque en Fase 1 no existen límites de aforo en espacios al aire libre, el adjudicatario de este servicio municipal no ha escatimado en medidas de seguridad anticovid para que el uso de las piscinas de Vitigudino sea de lo más seguro. Como señala Fernando Jambrina a LAS ARRIBES AL DÍA, “en Fase 1 no existen limitaciones en cuanto a aforos, pero los usuarios que lo deseen pueden aumentar la distancia de seguridad obligatoria conforme está delimitada la zona de césped en todo el perímetro”. Asimismo, las zonas con sombrilla se encuentran suficientemente distantes entre sí, lo que dificulta el acercamiento entre grupos familiares distintos, “al igual que está prohibido manipular las hamacas ajenas”, añade.

La gran superficie que ocupan las piscinas de Vitigudino hace que su aforo sea de 2.225 personas, una cifra prácticamente imposible de alcanzar, ni siquiera en los mejores años la ocupación habría llegado al 50% de ocupación. Asimismo, el aforo del vaso principal es de 400 personas, una cifra impensable incluso, también, en su 50%.

Junto a la delimitación de espacios en su perímetro para facilitar sombra a los usuarios, otras medidas de seguridad consisten en el control de acceso a los vestuarios, limitado el uso a dos personas, solo con un lavabo, un inodoro y un vestuario abierto en cada zona según género. Además, a la entrada, todo usuario debe aplicarse en las manos gel hidroalcohólico al mismo tiempo que se desinfecta el calzado al cruzar la puerta “y se toma el nombre y el teléfono de contacto al responsable del grupo por si hubiera alguna incidencia”.



La apertura de estas instalaciones se producía el pasado 1 de julio, todo en perfecto estado a excepción del vaso de baño para los más pequeños, “pendiente en los próximos días de su recauchutado”, añade Jambrina. También, se mantienen los precios de los últimos años, “solo hemos subido la entrada de baño a 3,50 euros, pero se mantiene el bono familiar, sin límite de miembros, por 89 euros”, recuerda.

El horario de apertura al público de las piscinas de Vitigudino, durante el mes de julio, es de 12.30 a 20.00 horas de lunes a viernes, un horario que se amplía sábados y domingos hasta las 21.00 horas. Este mismo horario de fines de semana será de aplicación todo el mes de agosto.

Por su parte, el horario de bar es más extenso, servicio que “hemos mejorado, tras ampliar la cocina, con comida a la plancha y cocina casera”, y todo a un precio muy asequible.