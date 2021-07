El Ayuntamiento ya ha recuperado 24.002€ de los 34.872€ de ‘deuda recuperable’ del mercadillo

Miércoles, 7 de julio de 2021

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha querido hacer balance de la situación en la que se encuentra en estos momentos el tradicional mercadillo sabatino al cumplirse un año de la etapa iniciada tras el primer estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus. En aquel momento, en julio de 2020, el mercadillo pudo volver a instalarse tras no hacerlo desde marzo con importantes novedades: una nueva ubicación motivada por la pandemia (más amplia para que hubiera más espacio), y un control económico más estricto para ir recuperando la cuantiosa deuda pendiente.

En concreto, el mercadillo sabatino acumulaba a principios de julio 2020 una deuda total –por cuotas impagadas- de 62.572,06€, perteneciente a 54 de los 114 puestos con los que contaba en esos momentos. El Ayuntamiento estableció que, para poder seguir instalándose, los vendedores con deuda debían irla pagando de forma prorrateada, con unos plazos de función de la cuantía de la deuda (hasta 500€, en 6 meses; hasta 1.000€, en 12 meses; hasta 1.500€, en 18 meses; y más de 1.500€, en un máximo de 24 meses, hasta junio de 2022).

De esos 54 deudores, 23 no han cumplido a lo largo del último año con los plazos establecidos por el Ayuntamiento (alguno sí empezó a pagar, pero después dejó de hacerlo), con lo cual han perdido su licencia para instalarse, provocando que el mercadillo haya quedado reducido a 91 puestos. Asimismo, al perder la licencia, la deuda que todavía acumulaban estos 23 puestos, un total de 27.700€, se considera ya ‘irrecuperable’.

Por lo tanto, respecto a la cuantía inicial de la deuda en julio de 2020, quedan 34.872€ de ‘deuda recuperable’, de los cuales el Consistorio ya ha logrado recuperar un total de 24.002,32€, quedando pendientes 10.872€, pertenecientes a 13 puestos (con diferentes cuantías). Teniendo en cuenta los puestos que tenían deuda inicialmente (54), los que han perdido la licencia (23) y los que todavía deben algo (13), los puestos que durante estos 12 meses han saldado toda la deuda que tenían son un total de 18.

Los 10.872€ pendientes se deberían recuperar en un plazo máximo de un año (en caso de que algún deudor no pague las cuotas, perderá también la licencia), remarcándose desde el Consistorio que esa cifra ya no se puede incrementar más: quién no paga la cuota de instalación correspondiente al semestre tampoco puede instalarse. En lo que va de 2021, todos los vendedores que quedan “han cumplido”, como explica Laura Vicente, pagando en concepto de cuotas un total de 24.763,20€.

Desde el Ayuntamiento se muestra su agradecimiento a los vendedores (representados en la actualidad a través de dos asociaciones) porque “la mayoría está actuando con responsabilidad y han ido saldando la deuda”, en palabras del alcalde Marcos Iglesias, quién resalta que “estamos próximos a solucionar un problema histórico”. El alcalde muestra su “satisfacción” por el hecho de que “la deuda está mermando a un ritmo considerable”, y porque los puestos están “al orden del día para poder entrar” al mercadillo, apuntando la delegada de Mercados, Laura Vicente, que en esta tarea han sido claves los agentes de la Policía Local y los técnicos municipales. Asimismo, el alcalde da las gracias a la propia concejala, porque “le ha cogido ganas al tema”.

Ese control de la entrada ha sido posible gracias a la nueva ubicación en el Paseo Fernando Arrabal, el Registro y el tramo final de la Rúa del Sol. Desde el punto de vista de Marcos Iglesias, el cambio ha sido “un acierto”, ya que además de permitir controlar el aforo como obliga la pandemia, se ha arreglado el problema que tenían los vecinos de la Ronda de San Pelayo al instalarse los puestos delante de sus casas; y “ha propiciado más actividad económica en el centro histórico”, especialmente en la calle Madrid al haber ahora puestos en el Registro: “los comerciantes nos dicen que se ve más actividad que antes”.

En torno a la ubicación del mercadillo, va a haber una novedad en las próximas semanas: como los vendedores ubicados en el tramo del Paseo Fernando Arrabal comprendido entre la Puerta del Sol y el Cuerpo de San Pelayo vienen quejándose de estar más ‘apartados’ (ya que no es zona de paso como el resto), se les va a reubicar en las otras zonas aprovechando los huecos que han quedado vacantes por la retirada de licencias por los impagos.