Cristian Bernal, ex del Piensos Durán Albense, no continúa en el Santiago Futsal

Martes, 6 de julio de 2021

El jugador de Vitigudino abandona la entidad gallega tras un año en el que se ha convertido en el máximo goleador del equipo, pero en el que no ha podido evitar el descenso de categoría

El ex jugador del Piensos Durán Albense, Cristian Bernal, no continuará en el Santiago Futsal esta próxima temporada después de que así lo haya anunciado el club gallego en redes sociales. El jugador de Vitigudino abandona el equipo tras un año en el que se ha convertido en el máximo goleador, pero en el que no ha podido evitar el descenso de categoría.

Cristian llegaba al Santiago Futsal el pasado verano con el equipo en Segunda División tras un espectacular año con el Piensos Durán Albense en el que fue el máximo goleador de la competición liguera, lo que le valía para dar el salto a la categoría de plata del fútbol sala español.



Un año después, y tras no conseguir el equipo la permanencia en Segunda División, Cristian Bernal abandona el equipo y buscará nuevos retos profesionales que le permitan seguir creciendo como futbolista.