Martes, 6 de julio de 2021

“Podemos decir con toda claridad que estamos iniciando la quinta ola de la pandemia”. Así de contundente ha sido la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, al presentar los últimos datos de contagios de coronavirus en la Comunidad.

Por eso, destacaba que el covid “todavía puede conllevar sufrimiento, pérdida de vidas y pérdidas económicas, ya que hay un cambio de tendencia claro desde finales de la semana pasada”. En concreto, en Castilla y León son 237 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, y 200 a 7 días, mientras que la provincia de Salamanca se encuentra en riesgo alto con una incidencia de 191 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, y 160 a 7 días.

Casado resaltaba que la “incidencia semanal se parece a la de la tercera ola, después de las Navidades, está creciendo de una manera importante el contagio en la Comunidad”, especialmente en los grupos de 12 a 19 y de 19 a 29 años.

“Nos preocupa un aumento de contagios de 50 a 59 años, porque están con la primera dosis y tienen relación con población más joven. Pido a todos muchísima precaución, este grupo tienen más riesgo de letalidad, vuelvo a insistir en la necesidad de la mascarilla”, añadía.

Del mismo modo, advertía que “el nivel de ataque parece más agresivo que en las anteriores olas” y argumentaba que las razones para el crecimiento de los contagios son el fin de exámenes, el aumento contacto social, que hay variantes más contagiosas y la relajación de medidas de prevención.

En este contexto, la consejera de Sanidad recordaba que “la tasa de letalidad no es cero en ninguna edad, por cada 1.000 jóvenes dos pueden fallecer. La pandemia no se ha ido, es persistente, en cuanto relajamos algunas medidas vuelve a florecer… todavía hay personas no vacunadas que puede estar en riesgo pero podemos evitar la enfermedad con vacunas y con nuestra responsabilidad individual. Todos estamos cansados pero hay que seguir luchando”.

“Tenemos transmisión comunitaria en los jóvenes, el virus va a por los jóvenes por su movilidad y su contacto social”, explicaba Casado, al tiempo que adelantaba que se harán cribados selectivos (en grupos de edad) en algunas zonas y se potenciará la vacunación, para “priorizar los más vulnerables, segundas dosis a mayores de 60, no nos vamos a saltar etapas, a más edad se tiene más probabilidad de enfermedad más grave”.

En cuanto a la situación sanitaria, hay un aumento presión en atención primaria y servicios urgencias, por lo que se han reforzado esos servicios y la línea 900.

La variante británica es la mayoritaria en nuestro país y en Castilla y León (84% pruebas), pero la Delta (India) y la Sudafricana (Beta) se empiezan a detectar, porque cuando baja la británica es por es que desplazada por otras variantes.