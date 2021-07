Ludovic Beierel abrirá este miércoles el IV Festival Internacional de Jazz en el Patio Chico

Martes, 6 de julio de 2021

El programa cultural ‘Salamanca Plazas y Patios’ elaborado por el Ayuntamiento para los meses de julio y agosto, incluye una nueva edición del Festival Internacional de Jazz que se celebrará los días 7, 8, 9 y 10 de julio en el Patio Chico.

Comenzará el festival con el concierto del músico alsaciano Ludovic Beier, un acordeonista de jazz que ha desarrollado un estilo muy personal, aunando su técnica de virtuoso con el swing más puro, absorbiendo también elementos de la tradición "manouche" inspirada por Django Reinhardt. Se ha relacionado musicalmente con los más grandes nombres de esta gran tradición, como Angelo Debarre, Dorado Schmitt o Florin Niculescu. En 2006 participó en el histórico concierto The Magic Of Toots celebrado en el Carnegie Hall de New York. Ha grabado una veintena de discos como líder, junto a Angelo Debarre, Samson Schmitt, Marc Berthoumieux, Dorado Schmitt y otros. En este concierto estará acompañado de Doudou Cuillerier (guitarra), Antonio Licusati (contrabajo) e Ioan Streba (clarinete).

El día 8 actuará Scott Hamilton, considerado el máximo exponente de la corriente conocida como "el neoclasicismo en Jazz". Tras una carrera plagada de éxitos, con centenares de sesiones de grabación a sus espaldas, y habiendo colaborado con algunos de los más grandes músicos de la historia, como Benny Goodman, Roy Eldridge, Hank Jones o Ray Brown, Scott se trasladó desde los EEUU a Europa, donde reside desde hace dos décadas. Es aquí, en Europa, donde conoció a la también expatriada pianista y cantante Dena DeRose, con la que ha formado un equipo extraordinario, intérpretes de las más puras esencias del Jazz clásico en nuestros días. Llevan colaborando más de una década y han grabado juntos cinco CD, que han tenido un éxito extraordinario, con cerca de cincuenta millones de descargas en Spotify.

El concierto del día 9 será el de Danny Grisset & The Young Lions. El interés por el Jazz ha experimentado, en las últimas dos décadas, un gran alza entre las jóvenes generaciones de músicos de nuestro país. Entre los cientos de profesionales surgidos en los últimos años, han empezado a destacar unos pocos por su talento especial. El festival quiere apoyar a esta generación de músicos ofreciéndoles la oportunidad de presentarse junto a las grandes figuras del Jazz internacional y facilitándoles su interacción con músicos de reconocido prestigio, en este caso el pianista afroamericano Danny Grisset, uno de los más brillantes de su generación y ex-miembro de grupos como los de Nicholas Payton, Tom Harrell, Vincent Herring o Jeremy Pelt. El concierto se estructurará en tres partes bien diferenciadas, en las que podremos presenciar en directo la interacción de nuestros jóvenes músicos con Danny Grisset y entre ellos mismos.

Y finalizará el IV Festival Internacional de jazz con The Guitar Conference, un proyecto que fue creado en 2009 como un instrumento para reunir en el mismo escenario a algunos de los mejores guitarristas de Jazz del momento para que pudiesen intercambiar ideas de forma espontánea y relajada. El propósito de este proyecto es recrear de alguna manera esta extraordinaria experiencia musical frente al público.

Los cuatro conciertos del festival están programados en el Patio Chico a las diez y media de la noche y las entradas están agotadas.