La alcaldesa de Ledesma recibe el apoyo de parlamentarios nacionales del PSOE tras ‘sacar adelante’ el Ayuntamiento

El diputado David Serrada, y los senadores Elena Diego y Fran Díaz, han mantenido un encuentro de trabajo con el grupo municipal socialista, en el que se abordaban los proyectos de futuro para continuar con la gestión y saneamiento del Consistorio

La alcaldesa de Ledesma, Patricia Martín ha recibido hoy el apoyo de los parlamentarios nacionales del PSOE por Salamanca, David Serrada, Elena Diego y Fran Díaz en la tarea de gobierno para “sanear, recuperar y sacar adelante” un Ayuntamiento al que encontró “en la ruina más absoluta”, con una deuda de más de cuatro millones de euros, con innumerables impagados a todo tipo de contratistas y proveedores, “y con unas arcas donde no habían dinero para abonar las nóminas de los trabajadores ni tan siquiera para pagar la luz y otros suministros de las dependencias municipales” han explicado el diputado y los senadores socialistas tras la reunión de trabajo mantenida hoy en el Consistorio ledesmino con el equipo de gobierno local en el que también participó el portavoz del PSOE en la Diputación, Fernando Rubio.

La gestión realizada durante muchas legislaturas por el anterior alcalde del PP, José Prieto, ha manifestado en declaraciones a los medios posteriores al encuentro, “se asentaba en una burbuja donde nada de lo que se hacía o se contrataba se abonaba después”. Lo que la actual alcaldesa se ha encontrado aquí, ha señalado el diputado David Serrada, “es un Ayuntamiento donde no ha habido ningún tipo de gestión, donde no se ha pagado nada, no se ha trabajado lo más mínimo, y donde no se ha hecho ningún tipo de política”.



Además de dar apoyo y respaldo a la actual alcaldesa "que está saneando y limpiado el Consistorio", con intención incluso, de llevar hasta la justicia "el despilfarro y los pufos encontrados" ha añadido Serrada, el encuentro ha servido para consensuar, informar, y buscar oportunidades de futuro para Ledesma, "porque realmente es un municipio que las tiene" ha dicho, pero el único problema que ha habido en este sentido es que "la gestión realizada por el PP y el anterior alcalde, José Prieto, " más que en buscar el futuro, ha estado basada en buscar el interés de unos pocos".

Un apoyo en el que ha incidido la senadora Elena Diego quien ha ofrecido la mediación de los parlamentarios socialistas salmantinos con los diferentes ministerios del Gobierno para hacer factibles esos proyectos de futuro que ayuden al desarrollo de Ledesma, “y los fondos europeos son una oportunidad única para ello” ha indicado.

En este sentido, Fran Díaz, también senador socialista salmantino, ha aprovechado la ocasión para poner en valor las 130 medidas aprobadas por el Gobierno de España vinculadas con el reto demográfico y la despoblación “un problema que también sufre y padece mucho esta comarca de Ledesma” y que pueden servir, ha explicado, para dinamizar el medio rural y dar una oportunidad a municipios como Ledesma. “hay mucho por hacer pero se necesitan personas como la actual alcaldesa, Patricia Martín, para gestionar y sacar adelante las oportunidades que se nos presentan, poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el medio rural, y que la gente se pueda quedar en sus pueblos” concluyó.