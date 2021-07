Concedidas 10 ayudas de 500€ por el nacimiento o adopción de hijos

Lunes, 5 de julio de 2021

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha hecho público el listado de ayudas por nacimiento o adopción de hij@s concedidas dentro de la convocatoria del ‘Cheque Bebé’ correspondiente al año 2021, que hay que recordar que estará abierta durante todo el ejercicio. De este modo, sólo se han resuelto las solicitudes presentadas hasta una determinada fecha, correspondientes a nacimientos y adopciones ocurridos desde el pasado 1 de enero.

De momento, el Consistorio ha aceptado 10 solicitudes, concediendo a cada una de ellas la máxima cuantía posible, 500€, que se deberán justificar en un plazo máximo de tres meses desde la concesión, mediante la presentación de facturas de gastos (que podrán ser de hasta tres meses antes del nacimiento, por adquisición de capazos, sillas de paseo, cunas, etc.). Mientras, todos aquellos que tengan un niño o lo adopten en lo que queda de año, tendrán dos meses de plazo una vez ocurra el nacimiento o la adopción para solicitar estas ayudas.

Hay que recordar que para poder optar a las mismas, la unidad familiar deberá llevar empadronada en Ciudad Rodrigo desde al menos un año antes del nacimiento o adopción, no se podrá tener otros hijos con expediente de absentismo escolar durante este curso académico, y no se podrá tener deudas tributarias con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. Además, los ingresos de la unidad familiar no podrán superar los 720€ mensuales de renta per cápita (es decir, los ingresos divididos por el número de miembros).