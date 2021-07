La semana arranca con nuevos positivos en Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro y Puebla de Yeltes

Lunes, 5 de julio de 2021

En Fuentes de Oñoro no se detectaban casos desde abril, y en Puebla de Yeltes, desde enero

Después de que no haya habido ninguna actualización de los datos de enfermos de coronavirus durante el fin de semana (ni de los registrados por zonas básicas de salud ni de los contabilizados por municipios), la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León refrescó por fin a primera hora de la tarde del lunes los datos por municipios, que traen malas noticias para tres localidades de la comarca mirobrigense: Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro y Puebla de Yeltes, ya que han registrado nuevos positivos.

En lo que respecta a Ciudad Rodrigo, ha registrado al menos 3 casos en los últimos días, ya que su dato de incidencia acumulada quincenal crece de 73 a 97 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, la incidencia semanal sube menos, solo de 73 a 81 casos por cada 100.000 habitantes, ya que al mismo tiempo hay dos casos que superan la semana de antigüedad. Pese a que la subida de la incidencia semanal es la mínima posible (siempre sube en múltiplos de 8), sí supone que el nivel de riesgo de este parámetro crezca de ‘Medio’ a ‘Alto’. Además, como datos complementarios, no habría trazabilidad de todos los casos.

La otra localidad con datos numéricos con nuevos positivos es Fuentes de Oñoro, donde se ha registrado en las últimas horas un caso por primera vez desde el 22 de abril, situándose así tanto su incidencia semanal como quincenal en 88 casos por cada 100.000 habitantes. En lo que se refiere a los niveles de riesgo, pese a tratarse de un solo caso, se sitúa en los mismos parámetros que Ciudad Rodrigo debido a la diferencia poblacional. De este modo, la semanal se sitúa en riesgo ‘Alto’ y la quincenal en ‘Medio’.

La tercera localidad de la comarca con nuevos positivos este lunes es Puebla de Yeltes, donde no se registraban casos de coronavirus desde hace más de cinco meses, desde el 28 de enero (en plena 3ª ola de la pandemia). En este caso, al no contar con datos numéricos, no se puede precisar el número de positivos que se han detectado en esta localidad (sólo se refleja que el nivel de riesgo ha pasado a ser ‘Muy Alto’).

Como otras novedades de la actualización de los datos de enfermos de coronavirus de este lunes, cumple las dos semanas de antigüedad uno de los últimos positivos detectados en La Fuente de San Esteban (se queda con dos positivos en los últimos 14 días). Además, los datos marcan que no hay trazabilidad plena en los casos recientemente detectados tanto en Aldehuela de Yeltes como en Martín de Yeltes.