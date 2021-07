Martes, 6 de julio de 2021

- Buenos días señor Manuel.

- Buenos, prenda.

- Me decía usted que le había agradado mucho la presencia de los miembros de la Peña Cultural Gastronómica de los ‘Magníficos’ en la Parcela de ‘La Cigueña’ de Villaflores el día del evento en la presentación de mis libros, que también son los suyos, Así mismo sobre la representación de amigos que vinieron desde El Cerro.

- Pues claro, es para mí motivo de verdadero regocijo su presencia “en vivo” y poder saber y ver sus inquietudes y anhelos, pues todos son gente adulta responsable, con muchas vivencias, tristezas y alegrías.

- ¿Le gustaría conocerlos, uno a uno, un poco más?

- Pues ya lo creo hombre. Ya que tenemos casi contacto diario vía-whatsApp-sería interesante tener contacto directo, pues seguro mejoraría nuestra relación en esto nuestro de contar cosas humanas y divinas y además “desfacer” entuertos.

- Pues como dice un amigo nuestro al que apreciamos: “Por un extraño fenómeno, tanto en el pasado como en nuestros días, el forastero que viene a Salamanca o el que nació en ella; se sienten como en su casa y se sentirían vinculado a ella de por vida. Hecho tanto más sorprendente pues el carácter charro es individualista o más bien personalista. Tan austero en la expresión que parece seco y desde luego poco dado al alago y el elogio. Luego en conversación personal, es abierto y sincero”.

- Buena definición de tú amigo respecto a nuestro carácter. Y por ello me parece aún mejor el que trates de que los conozcamos más; pues seguro que nos llevaremos muchas sorpresas.

- Sí señor. Por ello hoy iniciamos una nueva “entrega” de diez Artículos con el titular genérico de… ¡Los 10 amigos del señor Manuel! Y la “historia” divina y humana de los entrevistados. Así que como diría nuestro amigo “Nico” en su lenguaje taurino… ¡Y que Dios reparta suerte… y al toro!

- Comenzamos por José Ignacio Hernández de Vega-, y me he permitido titular su mini-historia como-ESPACIOS ABIERTOS-, Pues sinceramente; no conozco a nadie con tanta “avaricia” de disfrutar de ellos. Y ¡mira que conozco a gente!... Pero a él también desde hace mucho y tengo “fundamento” para poder opinar de ello sin error o temer equivocarme.

- Decía que hace largo tiempo que nos conocemos y juntos hemos “actuado” mucho en Televisión Salamanca y Castilla y León, Televisión Comarcal de Peñaranda, Prensa y Radio; en aquellos Programas de tan gratos recuerdos de-Caza y Pesca- y de la vida misma. Alguna vez la “liamos parda” como en aquella “operación” que hicimos en “vivo y en directo” a un-lucio-, pescado en el río Tormes a la vera del Puente Romano. Queríamos enseñar a nuestra cámara del momento que empezaba su singladura televisiva, una chica jovencita; lo que era una vejiga natatoria y su función en la vida de los peces y lo hicimos y la pobre chica casi se desmaya. Cuando se emitió el Programa… recibimos algunas quejas, ya que el-lucio-, se movía desesperadamente durante la “intervención” quirúrgica.



- Otra vez en una finca salmantina-Rodasviejas-, filmábamos una –tirada a codornices “sembradas”-, y nos percatamos que en unos canchales cerca de un regato había un nido de cigüeñas, nos acercamos a él y vimos a un cigüeño ya grandecito y que el pobre tenía una cuerda “enreatada” a una de sus patas y la producía una grave herida. José Ignacio, navaja en mano, solucionó el problema de raíz. Cuando terminó nos dio la impresión de que el cigüeño… nos miraba con ojos agradecidos. Ni que decir tiene, que todo fue filmado y tuvimos un gran éxito en el Programa de-Cazar y Pescar.

- Visto lo cual, podemos sacar la conclusión de que José Ignacio, lo mismo vale para un roto, que para un descosido…

- Pues sí, señor Manuel. Pero es que además es; un pescador deportivo excepcional y “corre ríos” único. Hasta tal punto que los peces tienen una contraseña para cuando le ven aparecer por aquellos andurriales… ¡Huir veloces; que llega José Ignacio y ya le conoces! Aún así, siempre “cae” alguno (ver foto).

- Nació en Salamanca en la calle La Concordia 7 un día frío del mes de noviembre y tiene por signo zodiacal-Escorpión-.Estudió en el Milagro de San José. Comenzando a trabajar muy joven y de paso estudiaba por las noches. En la-Escuela de Maestría Industrial completó estudios en la rama de Electricidad; lo que ha practicado toda su vida y de ello se muestra orgulloso. Los últimos cuarenta años ha estado en, la fábrica de papel-KIMBERLY CLARK. Ha viajado por todo el mundo. Es pescador por afición y semana-santero por devoción-Nazareno de San Julián-de La Seráfica Hermandad Dominical- Perdón y Agonía. Su familia le comprende (ver foto), sus amigos también. No cambiaría nada de lo vivido y tiene su máxima: “Vivir sin amigos; es morir sin dejar huella”…

- Yo pienso qué José Ignacio es buena persona. Sí, señor Manuel. Acierta usted como siempre. ¡Excelente! Además de abierto y sincero como buen charro de Salamanca.