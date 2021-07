Un centenar de localidades salmantinas carecen de fibra óptica o conexión 4G

Domingo, 4 de julio de 2021

Un informe de UGT destaca que la brecha digital sigue afectando a gran cantidad de los municipios de la provincia salmantina

La brecha digital sigue siendo uno de los grandes problemas del medio rural. La mayor parte de las pequeñas localidades cuenta con conexión deficiente a internet, y en muchos casos tampoco se dispone de una red de telefonía con la máxima velocidad. La cobertura 4G no llega en absoluto a 4 localidades salmantinas, y con mala señal a muchas de ellas. 32 localidades de la provincia no llegan a tener una conexión de red de al menos 200 Megabits por segundo. Finalmente, 82 localidades no disponen de fibra óptica, lo que afecta a más de 10.000 personas.

La Brecha Digital afecta a 224 localidades de Castilla y León

Para analizar la situación por comunidades y partiendo de la base de que, en Castilla y León, la provincia de León destaca negativamente por sus numerosas zonas sin cobertura móvil 4G o sin redes de fibra óptica, UGT ha confeccionado un análisis del estado de la Brecha Digital territorial aprovechando la reciente actualización de datos por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras. El objetivo de este análisis, según el sindicato, es “cuantificar el tamaño de la Brecha Digital que sufre nuestra estructura territorial, un factor que lesiona los principios básicos constitucionales de cohesión e igualdad de oportunidades”.

Para ello, han confeccionado un listado de núcleos de población con “penosas deficiencias de conectividad móvil y fija, donde habría que focalizar los esfuerzos por su elevada vulnerabilidad digital”. Gracias a este análisis, se han identificado 400 localidades con enormes problemas de conectividad, que comprenden una población cercana a las 47.000 personas. De ellas, 224 localidades se sitúan en Castilla y León (52 en León). En cambio, Madrid, Baleares y las dos ciudades autónomas no registran ni una sola localidad con estas deficiencias de conectividad.

Mal acceso a la fibra óptica

En cuanto al acceso mediante banda ancha fija (fibra óptica) aún se registran 2.537 poblaciones en todo el país sin una sola posibilidad de acceder a redes con una velocidad de 100 Mbits/seg, que vetarían esta facilidad a 381.902 personas. Si profundizamos en aquellas poblaciones con graves problemas de cobertura de fibra óptica, el número de personas afectadas ascendería a 881.909. Es decir, actualmente hay en nuestro país casi un millón de personas sin acceso a una conexión de calidad. De hecho, la conclusión es evidente: las empresas situadas en dichas ubicaciones, que, dadas las dificultades de conexión, no podrán competir en condiciones de igualdad en el ámbito del comercio electrónico o la gestión de reservas, entre otras actividades de carácter telemático.



De acuerdo con el informe de UGT, por CCAA, Castilla y León concentra la mayoría de las poblaciones con una conectividad deficiente con un total de 739 localidades. Destaca la situación de León y Burgos, con más de 120 localidades cada una, seguida de Cataluña (con 361 pueblos desconectados, con Lleida a la cabeza, con 121) y Galicia (con 293; 131 en A Coruña). En el lado opuesto, las CCAA con mejores infraestructuras de fibra óptica son, por este orden, Illes Balears, La Rioja y Madrid.

Deficiente cobertura móvil

En cuanto a la cobertura móvil, los datos disponibles se ciñen al 4G. A la espera de actualizar la cobertura al futuro 5G, ya sólo se localizan 71 pueblos en España con una señal inalámbrica inadmisible que, de nuevo, están concentrados en Castilla y León con 46 localidades en total de las que 18 están ubicadas en la provincia de León. No obstante, todavía existen 1.700 poblaciones en donde la cobertura no supera el 70% del área poblacional, lo que explica las muchas zonas de sombra aún presentes en el entorno rural.

Todas estas evidencias constatan la imposibilidad de que España y Castilla y León cumplan con el objetivo primordial de la Agenda Digital para Europa, que exigía que toda la ciudadanía pudiese contratar un acceso de más de 30 Mbits/seg, con independencia de su residencia. Las consecuencias de estas circunstancias se han hecho más evidentes que nunca a lo largo de esta pandemia.