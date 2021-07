El chiringuito de Cantó que desafía a Salamanca

Tras haber eliminado la Junta Electoral de la lista del PP de Madrid al ex-diputado de UPyD y de Ciudadanos, Toni Cantó, en las pasadas elecciones autonómicas madrileñas (por no encontrarse empadronado con suficiente antelación en dicha comunidad), una de las cuestiones que quedaba en el aire era qué pasaría políticamente con él, al frustrarse su aspiración de ser diputado autonómico en la Asamblea de Madrid y con ello la posibilidad de ser consejero de dicha autonomía.

No obstante, esta semana hemos salido de dudas, al haber aprobado el consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid un organismo a cuyo frente estará Toni Cantó: la Oficina del Español. Un ente que, al ser de nueva creación y aparentar tener como principal misión dar acomodo a Cantó a razón de 75.000 euros anuales, bien puede considerarse un simple chiringuito creado por Ayuso para enchufarlo.

Sin embargo, el ‘chiringuito de Cantó’ puede acabar teniendo consecuencias directas sobre Salamanca. Y es que, de tomarse en serio el objetivo bajo cuya justificación se ha creado, esto es, convertir a Madrid en la capital de la enseñanza del español en Europa, podría implicar una bajada del número de estudiantes en Salamanca y el desmantelamiento parcial del sector de la enseñanza del español en la capital provincial.

Curiosamente, ante todo esto, y pese a tener una importancia crucial en Salamanca dicho sector, la Junta de Castilla y León ha dado la callada por respuesta, aunque tendrá que acabar posicionándose en algún sentido, ya que tiene encima de la mesa varias preguntas de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes autonómicas, pidiéndole que dé un paso al frente y convoque a la presidenta madrileña para trasladarle las graves consecuencias que puede acarrear para Salamanca dicho nuevo ente creado en Madrid, exigiéndole que dicho organismo no se ponga en marcha.

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, se ha limitado a no incomodar demasiado a sus superiores, indicando que Salamanca tiene un liderazgo indiscutible en la enseñanza del español y que la nueva competencia creada en Madrid no va a conseguir desplazar a Salamanca de su importante posición, afirmando, no obstante, que la ciudad defenderá dicha posición si fuese necesario. Una defensa que, por ahora, se limita a no hacer nada y dejar que Madrid desarrolle dicho proyecto que compite con Salamanca.



En la otra orilla ideológica, el PSOE ha acabado saliendo también al paso para cargar contra Isabel Díaz Ayuso, con un enfoque que deja entrever que el posible desplazamiento de Salamanca en el sector del español fuese algo secundario, y lo que verdaderamente importase fuese criticar a la presidenta madrileña para sus cálculos políticos electorales. Nada nuevo bajo el sol.

Y entretanto, desde la Diputación no se ha querido hacer declaraciones sobre el asunto, quizá por aquello de no incomodar a la cúpula nacional del PP, en una semana en la que, por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma ha ratificado una sentencia judicial condenatoria a la Diputación salmantina por la discriminación en el reparto de la publicidad institucional.

En todo caso, ante el silencio de Diputación y Junta, y el poco entusiasmo mostrado desde el Ayuntamiento de Salamanca, tendremos que aferrarnos a la esperanza de que la Oficina del Español creada en Madrid no vaya más allá de ser un chiringuito hecho a medida para que Toni Cantó cobre un suculento salario (75.000 euros al año, es decir, 6.000 euros más que el alcalde de Salamanca) a costa del erario público, es decir, aquello que tanto criticaba cuando era diputado.

Y es que, en vista del perjuicio que podría suponer el desarrollo de dicho ente madrileño para Salamanca, tendremos que cruzar los dedos para que no tenga demasiado recorrido y, de este modo, que la enseñanza del español se mantenga como uno de los sectores que posee vitalidad e impacto económico en nuestra capital provincial.