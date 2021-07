Para Antonio Colinas, desde Estados Unidos. Poema de Ivonne Gordon

La poeta y profesora ecuatoriano/norteamericana Ivonne Gordon

Dejo conocer otro de los poemas que me están llegando y que se incluirán en la antología “El ciego que ve”, dedicada a Antonio Colinas y dentro del homenaje que se le tributará en el XXIV Encuentro de Poetas Iberoamericanos, previsto para los días 13 a 19 de octubre, por mí dirigido y formando parte del programa de actos de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Ivonne Gordon Carrera Andrade (Quito, Ecuador, 1958). Doctora en Filología Hispánica y Teoría Literaria. Ejerce como catedrática de literatura latinoamericana en Estados Unidos. Es poeta, ensayista, crítica literaria y traductora. Ha publicado un libro de ensayos sobre la obra de Gabriela Mistral, La femineidad como máscara (1991); también ha publicado los poemarios, Nuestrario (Editorial Imprentei; México, 1987); Colibríes en el exilio (Editorial El Conejo; Ecuador, 1997) por este poemario fue finalista del Premio Extraordinario, Casa de las Américas; Manzanilla del insomnio (Editorial El Conejo; Ecuador, 2003) por el cual obtuvo el Premio Jorge Carrera Andrade; Barro blasfemo (Editorial Torremozas, España; 2010); Meditar de sirenas (Simon Editor; Suecia 2013, segunda y tercera edición, Editorial La Trastienda; Chile, 2014, 2019); Danza inoportuna, El Ángel Editor; 2016); El tórax de tus ojos (Amargord; Madrid, 2018); Ocurrencias del porvenir (Ediciones Hespérides; Argentina, 2018) Premio Internacional de Poesía Hespérides 2018; Diosas prestadas (Torremozas 2019), finalista del Premio Internacional Francisco de Aldana.

No deseo ni puedo volver hacia atrás la mirada,

desandar el camino (¡tan largo!) recorrido,

pues ya sé que, vacío,

en la hora en que todo ya parece morir

a punto está todo de nacer.

Antonio Colinas

Faltan siempre peldaños para llegar,

y sobran perdidas en el camino que siempre se desbaratan

en hilachas posibles de la nada.

No importa cuan frágil sea la arena, no importa

cuan movedizo sea el fango. No importa

la inconsistencia de la lluvia. Mis células caminan párpados,



mientras las pupilas esperan con sed la quietud

de la velocidad. Gira la rueda. Los ojos sienten

la báscula del corazón, no deseo volver atrás

ni desandar el camino con aire raído entre las raíces,

solo deseo permanecer sin movimiento ante el mundo fugitivo

que oscurece en un murmullo de un sauce que llora

detrás de un animal perdido, que de repente aparece

para arrancarme las nubes, donde nada perdura ni siquiera

la puerta envuelta en prodigios, donde recojo las lágrimas

de un perro en el intenso peligro.

El paso de ahora reconcilia el exilio de los huesos,

rectifica la luz del mar extendido. Hace del mundo

el reflejo más palpable. Sólo en ese paso, en esa hora

surge la vigilia más clara de todo simulacro,

y todo está a punto de nacer.