Salamanca regresa a riesgo ‘alto’ con la incidencia disparada en 25 puntos en una jornada

Sábado, 3 de julio de 2021

Más preocupantes son los datos de la capital, con una incidencia de 140 casos (riesgo ‘muy alto’), si bien los nuevos contagios no se están traduciendo en una mayor presión hospitalaria

La incidencia sigue disparada en la provincia de Salamanca, con tres jornadas consecutivas con incrementos por encima de los veinte puntos, tanto en la incidencia acumulada a 14 días como a 7 días. Esta última además se sitúa ya en riesgo ‘alto’, tras alcanzar los 95 casos por cada cien mil habitantes (lo que se traduce en 25 puntos que el día anterior). Por su parte, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa 120 casos (con un incremento de 26 puntos en la última jornada).

Más preocupantes son los datos que arroja Salamanca capital, con la incidencia a 7 días en riesgo ‘muy alto’ tras alcanzar en la última jornada los 140 casos por cada cien mil habitantes. Por su parte, la incidencia a 14 días también vuelve a subir, y lo hace hasta los 180 casos por cada cien mil habitantes.

El incremento de contagios por Covid-19 -con dos jornadas consecutivas en Salamanca superando los 90 nuevos casos- ha cambiado esta semana el color de varios indicadores, si bien los nuevos contagios no se están traduciendo por ahora en una mayor presión hospitalaria. Durante los últimos días no se han producido nuevos ingresos hospitalarios, por lo que la situación permanece con 2 pacientes ingresados (1 en planta y 1 en UCI). Cifras bajas, pero que en ningún caso deben hacernos olvidar el cumplimiento de las medidas de prevención para frenar los nuevos contagios.

Hay otro indicador que también sigue disparado, y es el RO (número reproductivo básico) que marca la velocidad de contagio. En Salamanca ha subido hasta los 2,82, el tercero más alto de Castilla y León, lo que significa que cada infectado puede contagiar a más de 2 personas.

Tal y como ya se ha venido diciendo, los nuevos contagios se están produciendo entre los grupos de edad más jóvenes al ser los que no están todavía vacunados. La sintomatología en la mayoría de los contagiados es más leve, pero esto no significa que no se vayan a producir ingresos si los contagios continúan disparados.

La incidencia acumulada en el grupo de edad de 12 a 19 años se sitúa en Castilla y León en riesgo extremo, en concreto 441 casos por cada cien mil habitantes. En el grupo de 20 a 29 también está en riesgo extremo, con 397 casos, según los datos del Ministerio de Sanidad. Y en el grupo de 30 a 39 años la incidencia es de 106,8 casos por cada cien mil habitantes.