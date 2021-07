Amarres de amor: Como detectar estafas en internet

Viernes, 2 de julio de 2021

Aunque no lo creas, son muchas las personas que al atravesar una situación complicada en su vida en cualquier área como: laboral, sentimental, familiar o de salud, acuden a las consultas de videntes o tarotistas con el objetivo de solucionar su problemática y encaminar de nuevo su vida con equilibrio, paz y felicidad.

Es probable que la mayoría de las personas no lo hable de forma abierta, pero lo cierto es que cada vez son más los usuarios que demandan los amarres de amor de videntes profesionales como Paloma Lafuente, ya que gracias a su servicio online, miles de personas solicitan distintos trabajos desde diferentes lugares del mundo.

Un problema que no se detiene en el mundo del esoterismo, es la aparición de cada vez más, videntes falsos que buscan estafar a los clientes aprovechándose de la desesperación, malestar o tristeza que puedan presentar dependiendo de sus casos particulares para así, poder ganar dinero fácil y desprestigiando a todos los profesionales que sí dedican su vida a la ayuda de terceras personas.

Una de las principales videntes y tarotistas del mundo de habla hispana es Paloma Lafuente, quien se ha consolidado en el sector gracias a sus años de experiencia, conocimientos y dones que ha puesto al servicio de cualquier usuario. Las excelentes referencias que ofrecen sus clientes de USA, España y países de Latinoamérica como Perú, México, Argentina, Ecuador, entre otros.

Basándonos en las opiniones de videntes como Paloma Lafuente, vamos a tratar de mencionar las principales características de los falsos videntes que solo son estafadores que buscan mediante Internet, personas vulnerables para poder estafar.

Es importante resaltar que una de las mejores maneras de conocer la falsa videncia, es navegar por foros y blogs donde personas de todo el mundo comparten sus experiencias positivas y negativas. Dentro de estos portales podemos encontrarnos con los detalles de experiencias que han resultado ser una estafa. Sin duda alguna, este hecho ha conseguido que un número importante de personas no se fíen de la videncia y no se den la oportunidad de intentar buscar una solución mediante ella.

Detectar falsos videntes en internet

La característica más común de un falso vidente es la promesa de los resultados inmediatos. Un estafador sabe bien que las personas que más sufren son completamente vulnerables y solo buscan de forma desesperada, una solución, un camino o una opción que les devuelva las ganas, la motivación y la fe.

Los estafadores dentro de la videncia siempre ofrecen y prometen resultados con inmediatez. Con el pasar de los días y semanas, las personas empiezan a darse cuenta que no existen cambios en sus vidas, entendiendo después de haber perdido dinero y tiempo, que han sido estafados.

En la actualidad el número mayor de estafas se encuentran en la oferta de servicios dentro de los hechizos, rituales y conjuros de la magia blanca. Como podemos encontrar en Internet las malas experiencias de muchos usuarios, también accedemos a testimonios reales en los cuales, las personas se identificas y exponen sus casos animando a los demás para intentar con la videncia solucionar sus problemas.

Amarres de amor, endulzamientos y alejamientos, en estos rituales es donde se consiguen más estafadores. Paloma Lafuente asegura que además de ser necesario un amplio conocimiento y experiencia sobre estos hechizos, la efectividad de ellos se consigue solo con rituales adaptados a cada caso y personalizados a cada cliente. Es por esta razón que debemos alejarnos de cualquier vidente que nos ofrezca un ritual, sin antes darse un tiempo para conocer al detalle nuestro caso.

Por otro lado, tampoco debemos fiarnos de falsos videntes que ofrecen servicios gratuitos y desarrollar rituales sin ningún coste, ya que siempre lo que consiguen es empeorar la situación de sus clientes para incrementar los malos sentimientos que puedan presentar, después de esto es cuando empiezan a pedir dinero inventándose ciertas excusas por el empeoramiento y alargando la supuesta solución al problema.

Extorsiones en el mundo esotérico

¡Ojo con las extorsiones de los falsos videntes! Paloma Lafuente afirma que los videntes y tarotistas profesionales centran sus servicios en la máxima confianza y el trato personalizados con responsabilidad y discreción.

El uso de Internet y de las nuevas tecnologías ha permitido que se incremente el número de clientes para los videntes. Esto por un lado es positivo, ya que los usuarios pueden acudir a las consultas de los distintos gabinetes manteniendo su identidad resguardada, pero por otra parte, en el momento que se establece la comunicación con el profesional, las personas suelen suministrar información confidencial y delicada con la intención de poder ser ayudados.

Se empiezan a identificar muchos casos por el mundo de extorsionadores. Su modo de operar es abordar a personas que se encuentran con desesperación con el fin de sacarles información que después puedan usar en su contra.

Se pueden resaltar los casos en el que las personas solicitan un amarre de amor para recuperar su relación de pareja. El extorsionador solicita información real y una vez obtenida, pide dinero a la persona que está atendiendo amenazándola con contar todas las intimidades obtenidas a su pareja. Esta práctica además de ser una estafa es una situación grave que atentan contra la integridad de las personas y en muchos casos, contra la legislación vigente en algunos países.

Por lo general las personas no acostumbran a denunciar estos casos a las autoridades, ya que esto significaría que personas de su entorno se enteren de su relación con el mundo esotérico, pero hoy, se conocen muchos casos publicados hasta en los medios de comunicación, en los que se ha llevado ante la ley a estafadores y extorsionadores que han utilizado la videncia o el tarot para su propio beneficio, amenazando, extorsionando y estafando a muchos clientes.

La mejor recomendación que podemos ofrecerte es que no decidas por un vidente o tarotista en base a la ansiedad o desesperación. Lo primero que debemos hacer es contactar con el vidente que nos interese, con el fin de consultar sobre los servicios que ofrece y el manejo que le da a las diversas situaciones que se puedan presentar.

Una vidente profesional y seria como Paloma Lafuente nunca garantiza resultados milagrosos de inmediatos, no solicita dinero en primera instancia sin estudiar a fondo cada caso, tampoco ofrece trabajo gratis y mucho menos opta por la misma solución o el mismo ritual para dos casos distintos.

Si llegas a conseguirte con un falso vidente que te exige o solicita dinero por eliminar un supuesto trabajo de magia negra que recae sobre ti, lo mejor que puedes hacer es dudar y alejarte de esa persona. El mundo esotérico empezó a desarrollarse desde la antigüedad y te garantizamos que todos los casos exitosos con soluciones efectivas, no se han logrado por arte de magia. En todos y cada uno de ellos, ha existido un trabajo en conjunto entre la vidente y el cliente. Siempre se trabaja con las energías, pero con el enfoque total a las energías que tenemos dentro. Una vidente real y fiable, nos ayudará a interpretar nuestro pasado y presente, nos guiará en como potenciar y poner nuestras energías solo al servicio de nuestro bienestar y felicidad, lo que traerá como consecuencia un camino determinado para lograr aquello que deseamos.

Por último, sobre las extorsiones que queremos compartir contigo, es que debes tener siempre presente que los estafadores recurren a dos amenazas en particular: hacer pública la información que le has suministrado y hacerte algún hechizo de magia negra para perjudicar tu vida. No seas cómplice de esto. Sencillamente debes cortar cualquier tipo de comunicación y contacto con esa persona para después con calma, buscar hasta encontrar un profesional fiable como Paloma Lafuente.

La primera experiencia con la clarividencia

Lo más común es que los estafadores engañen a cualquier persona que esté teniendo su primera experiencia con la videncia. La mayoría de personas que han compartido sus casos de estafa, coinciden en que las mismas se dieron debido al desconocimiento que tenían sobre este campo y a la vez que se trataba de la primera vez.

Es obvio que si nunca has acudido a este mundo, no tengas referencias para poder hacer una comparación. Si estás leyendo este artículo y vas a tener tu primera experiencia con una vidente o tarotista, lo mejor que puedes hacer es tomarte un tiempo prudencial antes de decidir. Ahora en Internet es muy fácil poder verificar la experiencia, conocimiento y experiencias pasadas de cada profesional.

En el caso particular de Paloma Lafuente, además de contar con su propia página web, dentro de ella existe un blog en el cual los clientes cuentas sus experiencias. Puedes contactar con cualquiera de las personas que han dejado sus impresiones ahí. Además hay información sobre las materias que domina, los servicios que ofrece y lo mejor de todo es que existe un formulario de contacto, en el cual podrás contactar con ella sin compromiso alguno, sin suministrar ningún dato personal o de pago.

Paloma Lafuente sigue sumando clientes de Latinoamérica, España y USA. Con una simple búsqueda en Internet podrás verificar los múltiples testimonios de sus clientes y también comprobar su veracidad. Ella atiende personalmente cada caso que recibe. No delega los casos de sus clientes a otras personas que trabajen con ella y aunque no recibas una respuesta inmediata, sí garantiza una respuesta rápida en pocas horas.

Con el fin de hacerte sentir con total seguridad, en el formulario de contacto de Paloma Lafuente puedes ser todo lo extenso que desees. Es decir, no tienes límite de tiempo y de extensión de palabras. Esto te permite poder hacer todas las consultas que quieras, exponer tu situación al detalle y asegurarte bien antes de decidir solicitar y pagar un servicio.

Ten en cuenta que existe probabilidad de recibir como opción complementaria una lectura de cartas de tarot. Esto se debe a que el tarot es una herramienta adicional que facilita la obtención de información, la cual muchas veces no somos capaces de ver por nuestra situación o simplemente no la interpretamos de forma adecuada por no tener desarrolladas las capacidades de una videntes experimentada.

Si llegaste hasta este punto en la lectura, ya tienes la información principal con la cual puedes empezar a indagar para decidir sobre cuál vidente es tu mejor opción. Aunque las personas siempre mostramos especial interés por la palabra gratis, por favor ten presente que una vidente y tarotista profesional nunca regala su trabajo.

Si es común al igual que cualquier otro profesional de cualquier sector, que ofrezcan unas primeras consultas completamente gratis, pero en lo referente al trabajo siempre cobran y es que la experiencia, el conocimiento, la formación y estudio, más las horas de trabajo dedicadas para asesorar en un caso, todo esto tiene un valor.

El pagar por un servicio es una señal de garantía en que la profesional se va a dedicar el tiempo necesario para ayudarte, respetando los procesos naturales que cada situación requiera.