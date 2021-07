Laura García, séptima clasificada en la Copa de la Unión Europea de Halterofilia

Jueves, 1 de julio de 2021

La levantadora del Club Halterofilia Salamanca ha sido la representante de la categoría junior

La levantadora del Club Halterofilia Salamanca Laura García Rincón ha sido la representante nacional en la categoría junior de la 7ª Copa de la Unión Europea de Halterofilia, celebrada el pasado fin de semana en la isla de Malta.

A pesar de encontrarse todavía en la categoría sub 17 de primer año, la atleta charra fue seleccionada para este evento en el que participaron un único deportista por categoría y país (sub 15, sub 17 y junior), siendo así nuestra representante nacional en la categoría junior. Aunque no pudo alcanzar sus mejores registros, la deportista salmantina se colocó entre las 8 mejores de la competición, finalizando en 7º puesto.

Además de por Laura García, el Club Halterofilia Salamanca estuvo representado por Javier Flores, que acudió a Malta como entrenador responsable del combinado español.

La próxima cita importante para la halterofilia Salmantina será el próximo 10 de julio donde nuestra ciudad albergará la III Copa de España Promesas de Halterofilia, que se disputará en el Polideportivo Universitario Miguel Unamuno, evento nacional en el que participan los 10 mejores deportistas sub 15 y sub 17 masculinos y femeninos y donde el Club Halterofilia Salamanca ha clasificado a dos deportistas, Laura García Rincón, que se ubica en el primer puesto del ranking nacional y José Francisco García Rodrigues.