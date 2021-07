Una ‘Jornada Comercial de Martes’ sustituirá el 10 de agosto al Martes Chico y al Martes Mayor

Jueves, 1 de julio de 2021

La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Afecir y Astróbriga dieron a conocer en la mañana del jueves el novedoso ‘Calendario Estival de Comercio’ que han diseñado para “dar empaque”, en palabras de la delegada de Comercio, Laura Vicente, a los grandes eventos comerciales que tendrán lugar durante el verano en Miróbriga. Según explicó David Bernal, de Afecir, “llevábamos tiempo hablando de hacer las actividades en base a un calendario”, para así “organizar todo en fechas”, de tal modo que “la ciudadanía tenga referencia de todos los eventos”, como añadió Laura Vicente. Este calendario consta de un gran evento en cada quincena de los meses de julio y agosto.

En la primera quincena de julio, el evento será el Mercado Napoleónico que se desarrollará los días 10 y 11 en el marco de la Semana Napoleónica-Homenaje a Herrasti que arrancará el lunes 5. Laura Vicente indicó en la mañana del jueves que se ha registrado una “gran demanda” de artesanos para participar en este Mercado, por lo que los admitidos (más de 50) se repartirán tanto por la Plazuela del Buen Alcalde como por la Plazuela del Conde. Los puestos, que deberán estar decorados de forma acorde a la temática napoleónica, estarán operativos el sábado 10 de 10.00 a 15.00 horas, y de 19.00 a 0.00 horas, y el domingo 11, de 10.00 a 15.00 horas.

En la segunda quincena de julio, será turno para una novedad, el Mercado de las Estrellas, que tendrá lugar el viernes 30 en colaboración con Astróbriga. Según se explicó en la mañana del jueves, ésta entidad llevará a cabo esa noche una sesión de observación del cielo nocturno con telescopios (en concreto de las constelaciones del Sur) desde la Puerta de Santiago, animándose a los comerciantes a que saquen sus puestos a la calle para que así la ciudadanía los recorra antes de dirigirse a la observación. Laura Vicente invitó al comercio a “abrir en un horario diferente para darle empuje a la actividad de Astróbriga”, entidad desde la cual Cristina Iglesias remarcó que quieren que “el tejido empresarial se aproveche del astroturismo” que están impulsando.

Continuando con el verano, en la primera quincena de agosto deberían celebrarse tanto el Martes Chico (el día 3) como el Martes Mayor (el día 10). La pandemia del coronavirus provocará que por segundo año consecutivo no se puedan celebrar como tal por el carácter festivo que tienen, pero “como los martes son días de referencia en Ciudad Rodrigo, y para el comercio son de los días más importantes”, en palabras de Laura Vicente, y como “la vacunación lleva buen ritmo y se pueden hacer eventos”, como remarcó David Bernal, se ha decidido buscar una alternativa “para que el comercio pueda salir a la calle”.

De este modo, se ha decidido programar para el martes 10 de agosto la denominada ‘Jornada Comercial de Martes’, en la cual podrán montar sus puestos en la calle todos los establecimientos comerciales de Ciudad Rodrigo y comarca que quieran. Como lugares de instalación, se mezclarán las zonas de referencia del Martes Chico y el Martes Mayor, es decir, el entorno del Parque de La Glorieta y el centro histórico mirobrigense.

De esta Jornada Comercial de Martes queda fuera la hostelería (no podrán instalar barras en la calle como era habitual el Martes Chico y el Martes Mayor), y asimismo no podrá haber puestos que no sean puramente comerciales (es decir, no habrá puestos infantiles como ocurre el Martes Mayor, ni tampoco de entidades sociales o deportivas). En palabras de Laura Vicente, esta jornada de nueva creación “aglutinará el Martes Chico y el Martes Mayor en una jornada y sin mayor carácter festivo: será una cita pura y llanamente comercial”.

Esta novedosa Jornada Comercial de Martes tendrá un prólogo el lunes 9 por la noche, ya que sí se hará el habitual homenaje a un comerciante mirobrigense (queda por desvelar quién será). Además, el Ayuntamiento está estudiando hacer un pregón como el que siempre lleva asociado el Martes Mayor.

La última cita del Calendario Estival de Comercio será la Noche del Comercio que repite en el viernes previo a la Feria de Teatro, el 20 de agosto. Como en la noche del Mercado de las Estrellas, esa velada también se invita a los comerciantes a sacar sus puestos a la calle (de 22.00 a 01.00 horas, aproximadamente) por todo el centro histórico y el entorno comercial del Parque de La Glorieta. Como añadidos, habrá animación musical callejera, así como iluminación especial. En palabras de Laura Vicente, con esta programación de eventos se quiere “reforzar el sector empresarial y comercial de la ciudad”.