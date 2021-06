El salmantino Rodrigo Ledesma Amaro logra el Premio Talento Emergente CERU 2021

Miércoles, 30 de junio de 2021

La Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido (CERU) y Fundación Banco Santander han otorgado, en su VI edición, el Premio Talento Emergente CERU 2021 al doctor Rodrigo Ledesma Amaro (Salamanca, 1987) por su excelente carrera investigadora en el campo de la Bioingeniería y Biología sintética y en reconocimiento a su magnífica contribución a la investigación académica y a su aplicación en la industria.

En esta edición se han recibido un total de veinte candidaturas para optar al premio, todas ellas de altísimo nivel y cubriendo un amplio rango de áreas científicas. Las candidaturas han sido evaluadas por un comité formado por investigadores de reconocido prestigio internacional como Elena Caro Bernat (Universidad Politécnica de Madrid), José Antonio Carrillo de la Plata (University of Oxford), Mara Dierssen (Universidad Autónoma de Barcelona), Carmen Galán (University of Bristol), Sergio Lozano (University of Oxford), Mercedes Maroto Valer (Heriot-Watt University) y Carlos Roma Mateo (Universidad de Valencia) presidido por la catedrática Esther Rodríguez Villegas (Imperial College London).

“Este premio no sólo representará un gran reconocimiento a la labor investigadora de este joven y prometedor científico, sino que servirá además para impulsar colaboraciones internacionales e intersectoriales, así como la divulgación de su trabajo al público general”.

Rodrigo Ledesma Amaro, licenciado en Biotecnología e Ingeniería Química por la Universidad de Salamanca, Máster en biotecnología por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor por la Universidad de Salamanca, lidera un laboratorio en el Imperial College (Londres) de referencia a nivel mundial por su trabajo en el desarrollo de nuevas técnicas de biología sintética y edición genética como el CRISPR, para la manipulación del metabolismo de microorganismos y el impulso de métodos de bioproducción sostenibles. Algunas de las contribuciones del Dr. Ledesma Amaro en el campo de la biotecnología han sido la creación de las cepas de levadura con mayor producción de beta-caroteno y ácido fólico del mundo, así como la identificación de genes involucrados en la producción de vitamina B2, que han sido patentadas y usadas por BASF. Además de productos químicos y combustibles de alto valor, el laboratorio del Dr. Ledesma Amaro también trabaja con biomateriales para aplicaciones biomédicas y ambientales, y estudia el conjunto de microorganismos y el desequilibrio en estas comunidades microbianas que conducen a enfermedades, tales como el microbioma de la piel o la cicatrización de heridas, representando un progreso en biomedicina. Su investigación y avances también le han permitido crear una start-up llamada CorNatural.

Según Borja Baselga, Director de Fundación Banco Santander: “La excelente carrera investigadora de Rodrigo en el desarrollo y promoción de métodos de bioproducción sostenibles trata de acercar entre sí la ciencia básica y aplicada tanto en España como en Reino Unido. El premio no solo representa un reconocimiento a sus logros, sino que incentivará nuevas colaboraciones internacionales y la continuación de su fructífera carrera investigadora. Una vez más se vuelve a poner de relevancia el prestigio que se han ganado los investigadores españoles en el extranjero”.

En palabras del galardonado: "Los procesos biotecnológicos basados en microorganismos llevan usándose desde la antigüedad para producir compuestos de interés como alimentos (pan) y bebidas (vino, cerveza). Gracias a la biología sintética y la ingeniería metabólica ahora somos capaces de mejorar estos microorganismos para fabricar aún más productos: combustibles, medicamentos, vitaminas, materiales, etc. Aunque aún queda mucho camino por recorrer, en mi laboratorio trabajamos para que en un futuro no tengamos que depender del petróleo y podamos tener una economía sostenible y circular. Es todo un honor recibir el premio Talento Emergente de CERU y la Fundación Banco Santander así como el reconocimiento al esfuerzo, dedicación y frutos de mi investigación. "

Con la VI edición del Premio Talento Emergente, se consolida el compromiso de CERU de apoyar, dar visibilidad a los científicos españoles en Reino Unido y fomentar las relaciones entre los dos países. José Javier Burgos Mármol, presidente de esta Sociedad, ha remarcado “la calidad de las solicitudes recibidas en esta sexta edición del premio, así como en ediciones anteriores, reflejando la alta competitividad del premio y la excelente labor investigadora que desempeñan los científicos españoles en el Reino Unido.” El presidente de CERU destacó la excelente trayectoria académica del galardonado, así como su compromiso con la multidisciplinariedad, la divulgación, y las colaboraciones a nivel internacional entre Reino Unido y España, acorde con los objetivos que persigue nuestra sociedad de investigadores. En palabras de Burgos Mármol: “Se trata de una persona joven con una extraordinaria progresión que creemos será un perfecto embajador de los valores que CERU defiende como sociedad y un ejemplo inspirador como talento científico español en el Reino Unido."

La candidatura de Rodrigo destaca tanto su calidad investigadora como su objetivo de tender puentes entre ingeniería y ciencia básica, así como el carácter multidisciplinar de sus proyectos de investigación y el impacto de las nuevas tecnologías en diversos aspectos de nuestro día a día.