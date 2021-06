El aumento de casos y la incidencia subiendo a riesgo medio aleja a Salamanca de la ‘nueva normalidad’

Miércoles, 30 de junio de 2021

El aumento de nuevos casos Covid-19 y de la incidencia alejan por ahora a Salamanca -y a Castilla y León en su conjunto- de la ‘nueva normalidad’. Y es que en los últimos días la incidencia ha cambiado de tendencia y ha comenzado a subir, y de hecho la incidencia a 7 días en Salamanca ha pasado de riesgo bajo a riesgo medio (con 27 casos por cada cien mil habitantes). También la incidencia a 14 días se ha elevado, aunque sigue en riesgo bajo, con 48 casos por cada cien mil habitantes.

“No estamos en situación de nueva normalidad. Aún estamos en niveles de contagios elevados, y tasas de riesgo medio”. Así lo señalaba este martes la consejera de Sanidad, Verónica Casado, a lo que se suma la preocupación por la expansión de las nuevas variantes del virus. Variantes que pueden cambiar el escenario y frenar la desescalada.

El aumento del número de casos, la mayoría detectados en jóvenes de 19 a 25 años, obliga a seguir siendo prudentes y a no bajar la guardia. Aunque la vacunación avanza a buen ritmo todavía hay una parte de la población (un 40%) que no ha recibido ninguna dosis, ya que todavía no se ha llegado a sus grupos de edad. Este martes en Salamanca se notifican 27 nuevos contagios, la cifra más alta de todo el mes de junio.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, las cifras siguen siendo bajas, con 3 ingresados en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, de los que 2 se encuentran en planta y 1 en UCI (la cifra más baja de ingresados en la unidad de críticos desde el pasado mes de agosto).

En la ocupación de camas UCI por casos Covid-19 Salamanca mantiene la cifra más baja (1,89%, en ‘nueva normalidad’), pero ahora mismo hay cuatro provincias con este indicador en riesgo alto (Ávila, Burgos, Palencia y Soria). En el conjunto de Castilla y León la ocupación de unidades de críticos por casos Covid-19 es del 10% (riesgo medio).