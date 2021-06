El Salamanca UDS libra el descenso administrativo… pero sigue sin pagar a todos sus jugadores y el cuerpo técnico

Martes, 29 de junio de 2021

El club llegó a un acuerdo con varios futbolistas para arreglarlo más allá del 30 de junio si el dinero no estuviera a tiempo, mientras que Lolo Escobar y compañía siguen sin cobrar

Fin de la agonía. El Salamanca UDS libró el descenso administrativo a Tercera RFEF… pero sigue sin pagar a todos sus jugadores y el cuerpo técnico que formaron parte de la 2020/2021. Así, el club llegó a un acuerdo con varios futbolistas para ingresarles lo debido más allá del 30 de junio si el dinero no estuviera a tiempo -no perdería la categoría al no haber denuncias-, mientras que Lolo Escobar y compañía siguen sin cobrar por ahora.

La entidad charra corría un serio riesgo de descender a la quinta división del fútbol español si no solucionaba los problemas de deudas con sus trabajadores de los últimos meses, pero el desenlace fue feliz tras semanas de incertidumbre. No obstante, SALAMANCA AL DÍA pudo saber que Manuel Lovato aún no liquidó todo lo debido a sus trabajadores.

De este modo, el presidente y propietario del Estadio Helmántico llevó la situación casi al límite, aunque volvió a salvar la papeleta un año más. Ahora, el Salamanca UDS podrá empezar a ponerse manos a la obra con la incorporación de Antonio Calderón, que está ya bastante avanzada, y con los fichajes para la 2021/2022.