Nacimiento de la ONU

El desván de la memoria

El Estado español le ha comprado a la compañía americana ITT las 318.641 acciones de la Compañía Telefónica que poseía, y a continuación ha nacionalizado la compañía, para que éste estratégico servicio esté en manos del Gobierno español. No ha habido declaraciones de la multinacional estadounidense.

Contra todo dolor, tableta OKAL.

Desde Nueva York… “La voz de la España Combatiente”. El Gobierno del general Franco ha comprado las acciones de la Compañía Telefónica que estaban en manos de la multinacional ITT. No se ha precisado el montante de la operación. Se cierra así un proceso diseñado durante la dictadura de Primo de Rivera con el Estado convertido en el mayor accionista de la Compañía.

Para la mejor madre del mundo, de sus hijos que la quieren mucho: "Tres cosas hay en la vida".

El veintiséis de junio de mil novecientos cuarenta y cinco se ha constituido oficialmente en la ciudad de San Francisco la Organización de Naciones Unidas. Su artífice fue el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt fallecido en abril de este año a los sesenta y tres años a causa de una hemorragia cerebral. El Sr. Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos de América durante cuatro legislaturas. Además de participar en la Segunda Guerra Mundial, terminó con la crisis económica de mil novecientos veintinueve. Alcanzó la máxima popularidad gracias a la radio con sus "Charlas junto al fuego". Le sucedió el vicepresidente Harry S. Truman.



EL CORTE INGLÉS. Siempre a sus órdenes.

Cinema Bilbao; NO-DO. Grandioso estreno de "Casablanca". Óscar a la mejor película mil novecientos cuarenta y tres y a su director Michael Curtiz. Mayores.

Santo Rosario en Familia. Siguiendo las recomendaciones del padre Patrick Peyton afirmamos que “la familia que reza unidad permanece unida”. A los micrófonos de Radio Nacional de España el Padre Venancio Marcos:“¿No es una tragedia que el pueblo judío, que fue elegido por Dios para que de él naciera el Mesías y que le estuvo esperando con ansia durante veinte siglos cuando llegó, le matara? ¿No lo es que la Humanidad a la que él venía a salvar le rechazara? ¿Y no es tragedia la de Dios que vino a la Tierra, estuvo tres años intentando convencer a los hombres de que era Dios y no lo consiguió más que en una nimia parte porque fueron muy pocos los que le creyeron? La tragedia continuó, continuó y continúa, continúa al cabo de veinte siglos la tragedia del pueblo judío y a la vista de todos está. Continúa la tragedia de la Humanidad, que en su mayor parte sigue rechazando a Jesús como Hijo de Dios y continúa la tragedia de Jesús que por medio de su Iglesia intenta convencer a los hombres de que es el Hijo de Dios y no lo consigue más que en pequeña parte. Vivimos los hombres en plena tragedia."

Crece la expectación en la Plaza Monumental de Barcelona por el mano a mano entre Manolete y Arruza.