Por fin ha llegado el "orgulle de todes"

Es el lema con el que se publicita la Semana del Orgullo LGTBI, que desde ayer, 28 de junio se celebra.

Hoy (lunes, 28 de junio) ha sido el DIA DEL TRIUNFO DE LA ESTUPIDEZ,

Han difundido en la cadena que pagamos todos los españoles y que cuesta el circo 100 millones de eurazos.

La siguiente parodia, e, o Para vomitar a donde llega el analfabetismo gubernamental:

Para Montero, además, el «masculino neutro es político y sirve para decir a las mujeres que no valemos», así que ha subrayado en una entrevista concedida hoy a la televisión pública su «compromiso» con seguir utilizando expresiones del tipo «niño, niña, niñe, porque lo que no se nombra no existe». A la pregunta de usted qué entiende por 'hije' la ministra ha respondido: las personas no binarias, aquellas que no se clasifican como hombre o mujer, pero que también existen. «El masculino neutro es político y tiene una función política en la sociedad muy clara, que es decirnos a las mujeres desde que somos muy pequeñitas que no valemos para las cosas importantes, que no valemos para ser científicas, para médicos o médicas y se nos invisibiliza en la educación, en los libros, en todos los referentes, en los medios de comunicación», ha declarado en el programa 'La Hora' de La Primera de TVE la ministra de Igualdad.

Esta persona menstruante ¿Quién se prepara largar palabros,as,es de tal calibre. Seguramente nunca ha oído y menos leído lo que decía Don D.Ramón y Cajal, y tampoco creo que sepa los efectos secundarios, esto que menciono eran de AYER, hoy ya podemos hormonarnos todos, operarnos poner o quitar aquello que en edades tempranas no sabes para que sirve. Esto era ayer… hoy no existen las emociones y hormonarse el supermegagüay