Recta final para conocer si el Salamanca UDS paga a sus jugadores y evita el descenso a quinta división

Lunes, 28 de junio de 2021

Recta final para conocer si el Salamanca UDS pagará a sus jugadores y evitará el descenso a quinta división. El 30 de junio -en dos días- se agotará el plazo para que el club liquide a sus trabajadores o perderá la categoría de manera administrativa, un hecho que sería un palo durísimo para el club charro.

No obstante, la directiva confía en que dicha situación rocambolesca no se produzca, puesto que lleva ya semanas intentado resolver el percance, aunque ha fallado -o cumplido a medias- con los plazos dados a la plantilla varias veces. Pese a la incertidumbre, diversos futbolistas ya han recibido lo adeudado de abril y mayo, pero no todos.

De este modo, el Salamanca UDS se encuentra jugando con fuego ante los organismo pertinentes y no tiene otra que darle el dinero que le corresponde a las personas que aún no lo ha hecho o el deselance será fatal. Por otro lado, SALAMANCA AL DÍA pudo saber que ya son solo cinco los afectados y que entre el lunes y el martes estará todo listo.