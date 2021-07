Los hermanos Huerta, unos aventureros salmantinos repletos de medallas en Croacia

Lunes, 5 de julio de 2021

La vida va alcanzando poco a poco la normalidad y una prueba de ello es que los reconocidos hermanos Huerta, Alicia y Richard, volvieron a compartir aventuras al ser los primeros deportistas locales en viajar fuera de España para luchar en una competición internacional desde el inicio de la pandemia.

Así, los kickboxers, que son alumnos de El Templo y Estudio de Entrenamiento Personal, según están citados anteriormente, acudieron a la Copa de Europa ‘Karlovac Open’ con la idea de disfrutar de su gran pasión después de más de un año en el dique seco por las restricciones sanitarias que existían en todo el mundo. “Ha sido indescriptible todo lo que he sentido en el primer viaje al extranjero. Ha significado satisfacción, esperanza y normalidad por volver a la vida que teníamos antes de la COVID”, afirma Alicia. Su misma línea la sigue su hermano al decir que “volver a pelear fuera es algo muy positivo a nivel psicológico para romper la monotonía que hay en España, ya que las medidas en Croacia son más suaves”.

Sin embargo, no todo fue como de costumbre, puesto que el panorama ha cambiado con respecto a 2019. Así, Alicia indica que “la principal diferencia que he notado es mi actitud y mentalidad, porque mis circunstancias personales no me han permitido estar al 100% en los entrenamientos. El chip con el que fui era de disfrutar del tatami, de mis rivales… y también de tener a mi hermano de coach en la esquina”. Precisamente, él –Richard– incide en “las ganas que había al ser el primer torneo casi desde 2019, porque en 2020 solo hubo uno. El evento antes solía ser pequeño y en la presente edición triplicó la afluencia de competidores”. Casi nada.

Además, los Huerta tuvieron una odisea para poder regresar a España desde Croacia, dado que contaron con numerosos problemas a consecuencia de las PCR y los test de antígenos. “Al facturar nos dijeron que sin PCR no se podía volar y con mi certificado de vacunación tampoco”, relata una Alicia que es enfermera. Por ello, ambos cuentan que “compramos otro vuelo a Frankfurt y nos dijeron que el problema era que no dejaban entrar en España, por lo que tuvimos que devolverlos billetes y hacernos una PCR… pero por suerte nos pudimos ir al día siguiente”. También cabe recordar que les tocó someterse a más pruebas para poder salir de España, moverse por Europa en las escalas y en su destino.

Finalmente, el balance fue de un oro y cinco bronces para la pareja charra. En el caso de Alicia, “el color de los metales es lo de menos, me quedo con haber podido disfrutar de un nuevo viaje, de la competición y de mi hermano, porque su apoyo es incondicional y sabe lo que tiene que decirme en cada momento para sacar lo mejor de mí”, matiza. Por alusiones, Richard se deshace en elogios hacia una persona con la que lleva compartiendo toda su vida: “Estoy muy contento por mi hermana, que lleva trabajando como enfermera desde el principio de la pandemia y no lo pudo preparar todo como es debido, pero tuvo esa pizca de suerte para ganar y estar en lo más alto a nivel internacional, algo que a veces le faltó. Ojalá sea el primer oro de muchos”, finaliza. ¡Vaya historia tienen los Huerta!