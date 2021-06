La Policía Local presenta 22 denuncias por incumplir las normas anticovid

Domingo, 27 de junio de 2021

Destacan las 8 denuncias por practicar botellón y se desalojaron 3 locales por superar el aforo permitido

La Policía Local de Salamanca de nuevo ha vivido una ajetreada noche velando por el cumplimiento de las normas anticovid. En esta ocasión se presentaron un total de 22 denuncias, siendo las más numerosas las 9 interpuestas por no hacer uso de la mascarilla en lugares públicos. Se recuerda que aún es necesario hacer uso de la mascarilla si no existe una distancia de 1,5 metros con personas no convivientes en exteriores. Además de ser obligatoria en el interior de establecimientos y transporte público.

Otras ocho personas fueron denunciadas por practicar botellón en la vía pública y otras 2 por fumar sin guardar la distancia de seguridad. Finalmente, se tuvo que desalojar tres establecimientos por superar el aforo permitido.