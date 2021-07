¿POR QUÉ TANTAS GILIPOLLECES?

Decís gilipolleces los mecanicistas que lo mecanizáis todo. Porque preferís los programas a los latidos. Porque anteponéis lo mecánico a lo vivo, lo automático a la imaginación. Porque apartáis el temblor de un muslo o el latido de un corazón por los ruidos metálicos de una máquina. Porque lo secáis todo y lo controláis todo.

Decís gilipolleces los que apoyáis a presidentes gorilas que instauran la ignorancia en el mundo. Porque odiáis la cultura que es la vida de verdad y preferís la rutina y la vulgaridad. Porque defendéis las esencias cuando no hay esencia sino existencia, ya lo dijo Heidegger. Porque solo habláis de salmantinos o de paquistaníes o del Mayflower, cuando la vida es mezclada y viene de todas partes. Porque en París destacaron los que no eran de París y en Salamanca los que no eran de Salamanca.

Decís gilipolleces los meapilas de antes y de ahora, los que rezáis el rosario o decís solo cosas políticamente correctas. Porque la vida os supera, y no os enteráis de nada y con vuestros juicios mezquinos os matáis a vosotros mismos. Porque se os escapa la belleza de lo incontrolado y la riqueza de la contradicción. Porque no sentís nada y no vivís nada y estáis resecos como clavos.



Decís gilipolleces los puritanos que creéis que todo es pecado y os escandalizáis de todo. Porque amargáis los pozos de la vida y le quitáis la ilusión incluso a los niños. Porque sois resecos como palos y queréis que todos sean resecos como vosotros. Porque aplastáis a todos con vuestros dioses implacables y vuestros libros santos. Cuando el Dios vivo está debajo para sostenernos y no encima para aplastarnos. Y elimináis el vino y elimináis a carne. Y si pudierais, el aire y el olor de las rosas. Diría que decís cabronadas, pero prefiero decir que decís putas gilipolleces.

ANTONIO COSTA GÓMES, ESCRITOR