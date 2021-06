La Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con las víctimas del terrorismo de la región

Sábado, 26 de junio de 2021

Firma del protocolo de colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, han suscrito esta mañana el protocolo de colaboración entre ambas entidades para avanzar en el reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo en la Comunidad, buscando fortalecer las relaciones, particularmente a través del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León.

El consejero ha destacado que la Comunidad tiene una deuda con las víctimas del terrorismo. “En estos tiempos convulsos en el escenario político nacional, donde entran en juego la retribución moral a verdugos por encima de las víctimas, esta Comunidad quiere avanzar y revitalizar en su compromiso con ellas y con sus familias”.

En este sentido, existe un marco jurídico que contempla beneficios para las víctimas y sus familias, en cuestiones tan variadas como el acceso a la cultura, a la vivienda, en materia de educación, de acceso al empleo público y al mercado laboral. Sin embargo, la Junta a través de la Consejería de la Presidencia da un paso más con acciones como, por ejemplo, el reconocimiento honorífico a las víctimas del terrorismo de Castilla y León, de tal forma que, hasta el momento, se han concedido 296 distinciones honoríficas a víctimas de actos terroristas cometidos en el territorio de la Comunidad o en cualquier otro lugar a castellanos y leoneses.

Además de estas distinciones, se ha otorgado una condecoración especial a Juan José Aliste Fernandez por su defensa y atención a las Victimas del Terrorismo de la Comunidad de Castilla y León, que hasta el momento de su deceso ostentó la condición de presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León.

Durante el acto, Ibáñez ha tenido un recuerdo especial para el desaparecido comandante. “Juanjo Aliste, a quien quiero hacer un especial recuerdo hoy, inició un camino y dirigió los pasos que hoy andamos, en la búsqueda, no ya de una satisfacción a las víctimas, sino de una asistencia, un reconocimiento y un hacer sentir que no están solos”.

El consejero ha asegurado que con este protocolo se renuevan fuerzas y coge impulso en la labor que ahora, con “determinación y voluntad”, ha asumido Sebastián Nogales, que es poder asistir a las víctimas y dar visibilidad a una realidad que es parte ya de la historia de España y que hoy es aún presente en Castilla y León. “Nuestra responsabilidad es atender a todos y en especial, fruto de la conquista del estado social, a aquellos que más lo precisan y que hoy en día ven afectada su vida por hechos aborrecibles”.

Asimismo, el consejero ha expresado su firme voluntad de atender cuantas necesidades se planteen por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León Así, Ibáñez ha puesto de manifiesto el compromiso de la Junta. “El Gobierno de Mañueco es sinónimo de protección para todos nuestros paisanos y, gracias al protocolo que hoy suscribimos, está más próximo a las Víctimas del Terrorismo. Este instrumento de colaboración con la Asociación es la manifestación en palabras de nuestro compromiso, no ya solo con la Asociación, sino con todas las Víctimas de Castilla y León”.

Colaboración y compromiso de la Junta con las víctimas

El protocolo recoge el compromiso de las partes de colaborar en el desarrollo y ejecución de actividades y programas dirigidos al reconocimiento y a la protección integral de las víctimas del terrorismo y en acciones de sensibilización social.

La Junta, a través de la Consejería de la Presidencia, en virtud del protocolo, va a apoyar el funcionamiento de la asociación, así como los proyectos que desarrolla dirigidos a la consecución de objetivos comunes. Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León pondrá en marcha los diversos programas dirigidos tanto al fortalecimiento de la propia entidad como a la sensibilización de la sociedad y a la asistencia y asesoramiento a las víctimas del terrorismo.

Además, en esta línea de colaboración, el consejero ha recordado la importante tarea que desde la Consejería se promueve en colaboración con la Asociación, en relación al Programa de testimonios en las aulas, que lleva a los escolares de Castilla y León a conocer, a través de la palabra de las víctimas, la realidad de aquellos actos, con la doble voluntad de dar a conocer esta parte de la historia y sensibilizar a los jóvenes en la búsqueda de una futura Castilla y León más sabia y concienciada.

“Debemos dar a conocer a nuestros jóvenes y hacer recordar a nuestros vecinos la cruenta historia que ha marcado a la sociedad de hoy y las consecuencias que tiene sobre los castellanos y leoneses, indeseados protagonistas, con el propósito de lograr una sociedad sensible, concienciada y atenta, que sea capaz de superar futuros obstáculos y que no se vea zarandeada por corrientes volátiles de opinión que puedan hacer pensar que cumplir una pena es venganza y no justicia”, concluyó Ibáñez.