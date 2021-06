La derecha española. La más retrógrada de la Unión Europea

Profesor de Derecho Penal de la Usal

El Parlamento Europeo, con 378 votos a favor y 255 en contra, ha aprobado una resolución que pide garantizar el acceso universal a los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos a todos los estados miembros y alerta del retroceso de estos derechos en países con gobiernos reaccionarios como Polonia o Hungría. Curiosamente, los eurodiputados que se definen “ultra defensores de la libertad”, los españoles de Vox y PP han votado en contra (los únicos partidos políticos españoles, cuyo voto ha sido negativo, el resto lo ha hecho a favor), a pesar de que sus correligionarios del grupo popular europeo se han dividido entre la abstención y el voto en contra. Los eurodiputados conservadores españoles rechazan calificar al aborto como un derecho humano de las mujeres.

Los conservadores españoles, cada día más escorados hacia posiciones extremistas, no sólo se quedan en esto, sino que también han presentado recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Eutanasia aprobada recientemente en el Parlamento Español. Han presentado este recurso como también lo hicieron en su momento contra la ley de despenalización del aborto por el sistema de indicaciones, de 1985 y luego contra la de 2010, que lo despenaliza por el sistema de plazos o contra la ley de matrimonio homosexual; a pesar de que luego muchos de los miembros del PP no sólo no rechazan estas normas que incrementan los derechos civiles de los ciudadanos, sino que han hecho uso de ellas en innumerables ocasiones. Por su parte, el gobierno de Ayuso, en Madrid, quiere reformar la ley de la televisión pública madrileña para tenerla controlada políticamente y suprimir plazas de médicos de atención primaria, lo que afectará gravemente a la sanidad pública madrileña. Supongo que, como en otras políticas reaccionarias que promueve la derecha radical de Casado y de Vox, lo harán en nombre de la “libertad”.

Durante la presente semana, Casado ha acusado a los empresarios catalanes y responsables de la CEOE de ser una “platea subvencionada” declarándoles la guerra por el beneplácito que han manifestado algunos de ellos con los indultos concedidos a los presos del “procés”. En este aspecto, una vez más, Casado ha evidenciado sus graves contradicciones internas, su ignorancia política y su esperpéntica manipulación de la legalidad vigente, puesto que, por un lado, declaró -en la manifestación de Colón contra los indultos- que la sociedad civil tenía que rebelarse contra Sánchez y el gobierno por los indultos, ha puesto mesas en toda España para recoger firmas contra Cataluña (a pesar de que diga que son contra los indultos) y, por otro, en cuanto se enteró de la posición de la Patronal y los obispos catalanes, más proclives a los indultos, manifestó que son los diputados y senadores los que “representan la soberanía nacional”, en clara alusión a que los problemas políticos son asuntos de los políticos. Entonces, ¿por qué ha recogido firmas contra los indultos entre la ciudadanía y defiende que la “sociedad civil” apoye sus decisiones políticas?. Por su parte, la esperpéntica manipulación de la legalidad vigente ya es un mantra no sólo del PP y Vox, sino de toda la “derecha troglodita”, cuando manifiestan que estos indultos son “inconstitucionales e ilegales”. Para lo que les interesa hay que respetar la Carta Magna y para lo que no, le asestan puñaladas mortales. No pueden decir que los indultos son ilegales cuando están previstos en la Constitución y en las leyes penales españolas.



En otro orden de cosas, las declaraciones de Aznar refiriéndose a los indultos como una “gran humillación para los españoles” son el mejor ejemplo de hipocresía y esquizofrenia política, porque Aznar está ciego o se lo hace, ya que las investigaciones policiales y judiciales apuntalan la presunta corrupción política del PP a través de la Gürtel, la Caja B y la Kitchen; ¿no es esto una gran humillación para los españoles?, teniendo en cuenta que, presuntamente, el PP se ha financiado ilegalmente y para intentar borrar las pruebas que incriminaban al PP se dedicaron a contratar “matones” , financiados con dinero público. Si los hechos que conocemos son ciertos y se prueban, como así parece, ¿no es esto un crimen de Estado? ¿utilizar dinero público para ocultar las pruebas que tenía Bárcenas y que podrían incriminar a toda la cúpula del PP es un acto justificado y, por consiguiente, lícito? ¿pueden los miembros de una presunta organización criminal pavonearse públicamente y presionar sin límites a un gobierno legítimo, manipular la información y declararle la guerra a quién no piensa como ellos, sólo para acceder de nuevo al poder e intentar controlar la justicia para que no destapen sus miserias?.

Para colofón de tanto improperio de esta derecha arcaica y reaccionaria, Casado ha viajado a Bruselas para desprestigiar al gobierno de su país, cuestionando seriamente, además, que España se un Estado de Derecho y para buscar apoyos (pocos o ninguno) en su cruzada contra Sánchez, los indultos del gobierno y Cataluña. Y ha ido imaginándose que porta el báculo de un monarca absoluto y la espada de la Inquisición. Sabe que no es Carlos V (aunque le gustaría ser su reencarnación) cuando realizó el penúltimo viaje desde el puerto de Laredo a Bruselas y Flandes, pero que tenga mucho cuidado, porque conocemos lo que le ocurrió al hijo de “Juana la Loca” cuando regresó de su periplo por el imperio (ese donde nunca se ponía el sol), que, en lugar de volver a la Corte, terminó en Yuste, precioso enclave extremeño donde, por cierto, hay una puesta de sol idílica, esa que conduce a una noche profunda y oscura.