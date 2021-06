Castilla y León plantea adelantar segundas dosis de Astra por la cepa Delta, que suma 83 casos ya inactivos en la Región

Jueves, 24 de junio de 2021

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha informado de que el Ejecutivo se plantea adelantar las segundas dosis de AstraZeneca a 10 semanas --actualmente se sitúa en 12 semanas-- con el fin de afrontar con más vacunados con la pauta completa la cepa Delta, que ya suma 83 casos en la Región, aunque están inactivos y no existe transmisión comunitaria.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que Casado ha comparecido junto al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha detallado que en la Comunidad se han detectado en los últimos 14 días ocho brotes con 83 casos de la cepa Delta.

No obstante ha explicado que, pese a que los casos siguen abiertos, ya están inactivos al no haberse registrado más personas afectadas dentro de estos brotes identificados, por lo que ha concluido que no existe transmisión comunitaria.

En concreto, se han detectado 25 casos en Sotillo de La Adrada (Ávila) vinculados a una guardería; 21 casos en Carrión de los Condes (Palencia) relacionados con un viaje; un brote mixto con cuatro casos, diez importados de otras provincias, tres de origen familiar y 16 en un colegio, todos ellos en Valladolid, y por último, tres personas en Zamora vinculadas a la feria de turismo FITUR.

Como ha reseñado todos estos brotes están sometidos a un seguimiento y no han aparecido nuevos casos en los últimos 14 días, por lo que están inactivos pero no cerrados, ya que la evolución se analiza durante 28 días. No obstante, ha asegurado que no existe transmisión comunitaria y que la cepa británica --Alfa-- sigue siendo la predominante en la Comunidad en un 89,2 por ciento de los casos.

Casado ha asegurado que la Administración está muy vigilante a la evolución de esta cepa ante la situación de Reino Unido, donde ya ha desplazado a la cepa Alfa --británica--, ante un alta contagiosidad. Así, ha recordado que en entornos con una cobertura vacunal moderada la aparición de esta cepa no supone mayores tasas de hospitalización.

Es por esto que la consejera haya avanzado que se trabaja para adelantar las segundas dosis de AstraZéneca hasta las 10 semanas, ya que se ha demostrado que cuando se tiene la pauta vacunal completa la enfermedad es más resistente.

De este modo, Casado ha aclarado que actualmente Castilla y León cuenta con todas las dosis necesarias para poder adelantar estas segundas dosis.