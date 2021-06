Casado, sobre renovar con el Salamanca UDS: “Tengo ofertas de Primera y Segunda RFEF. Si tardan mucho, igual es tarde”

Miércoles, 23 de junio de 2021

Iván Casado, exjugador del Salamanca UDS, se encuentra mucho mejor de la lesión que sufrió en un partido con el Zamora y asegura tener ofertas de equipos de Primera y Segunda RFEF, mientras que el club charro aún no se ha puesto en contacto con él.

Estado de la lesión: “Estoy bien, de vacaciones. Tengo un amigo que es preparador físico y me está ayudando a acabar de recuperarme para ponerme bien físicamente, que es lo que interesa de cara a la temporada”.

Cómo ha vivido estos meses sin jugar: “Fue duro porque iba al Salamanca con unas ganas enormes y en los primeros partidos que juegue se vio, pero una lesión me privó de eso. Intenté recuperarme para entrenar con el grupo y tuve una recaída, por lo que me tocó estar otra vez parado. Pasaron las semanas y veía que me dolía, por lo que llegué a la conclusión de que era mejor parar y ponerme bien del todo para pensar en la pretemporada”.

Próxima campaña: “Creo que en Primera o Segunda Federación van a ser categorías muy complicadas, todos los rivales lo van a poner difícil al ver los fichajes que se están haciendo”.

Situación para seguir en el Salamanca UDS: “Está parada totalmente, no se han puesto en contacto conmigo y no sé si lo harán, igual es que directamente no tienen intención. Estoy escuchando ofertas de otros equipos de Primera y Segunda RFEF y valorando sus propuestas. Decidiré en base a lo que más que convenga”.

Espera una llamada y si ve factible la renovación: “La pelota está en su tejado. Son ellos los que tendrían que decirme si cuentan conmigo. Si lo hacen, les voy a escuchar y a ver lo que me ofrecen; si el proyecto es bueno, ¿por qué no una renovación? Su oferta no está encima de la mesa y si tardan mucho, igual cuando se quieran poner en contacto conmigo ya es tarde porque he decidido mi futuro”.

Qué le debería ofrecer el club para retenerle: “Un proyecto sólido y en el que de verdad quieran ir a por un ascenso, en el que van a firmar a jugadores competitivos y con nivel para luchar por quedar primeros”.

Plazo para esperar: “No me he marcado nada, solo voy viendo las ofertas y hablo con mi representante. Cuando encontremos algo de Primera o Segunda RFEF que nos convenga, decidiremos. Puede ser en una semana o en un mes”.

Impagos y si él ya ha cobrado: “Me debían dos meses y por suerte me han pagado todo, aunque hay compañeros con los que aún no lo han hecho”.

Lolo, a Segunda: “Si tenía algo apalabrado o existía la posibilidad de ir al equipo que ha ido, es lógico que salga del Salamanca. A nivel personal, le deseo lo mejor y se ha ganado estar en el Mirandés”.