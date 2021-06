Paradas las renovaciones de Amaro y Benítez en el Salamanca UDS… pero con la idea de llegar a buen puerto

Miércoles, 23 de junio de 2021

Por ahora están paradas las renovaciones de Antonio Amaro y Javi Benítez en el Salamanca UDS… pero con la idea de llegar a buen puerto después de solucionar los impagos antes del próximo 30 de junio y contratar a un entrenador por parte del club. La del capitán se antoja sencilla, mientras que con el portero hubo un acercamiento de Rafa Dueñas al terminar la temporada y también tiene predisposición para seguir.

De este modo, si todo va según lo planeado, los dos formarían parte de la plantilla en la campaña 2020/2021 con la idea de ascender a Primera RFEF. No obstante, la directiva tendrá que ponerse manos a la obra con las negociaciones si no quiere perder a dos piezas claves en no llevar a cabo el doble descenso.