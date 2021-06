Lunes, 21 de junio de 2021

Realmente es una máscara, aunque la llamemos mascarilla para hacerla más llevadera. Aquella pareja (ahora si eran dos, hombre y mujer, mujer y hombre) me saludaron afectuosamente cuando pasaban, pero iban de prisa a sus asuntos y ya nunca sabré quienes eran los que me saludaron. Es el problema de hoy el problema de la identidad, que se ha agudizado con la pandemia, que nos ha obligado a taparnos la cara. Un carnaval de Venecia universal, global, ahora que tanto nos gusta esa palabra. La máscara nos ha globalizado.

Los filósofos hoy se preguntan por la identidad, la del hombre, la de cada hombre y la de las sociedades. Algunos afirman que buscamos la identidad porque la hemos perdido. Ya no sabemos qué somos ni quiénes somos Hoy hay muchos interrogantes que todavía no han tenido respuesta en relación a nuestro presente y a nuestro futuro. Quizá por eso estamos deseando quitarnos la careta para saber quiénes somos y vernos en el espejo tal cual somos. Y para volver a ver a nuestros amigos y mirarles a los ojos que no les hemos visto durante tanto tiempo, aunque pareciera que no los llevaban tapados con la mascarilla.

De tejas abajo ¿qué somos, qué es el hombre del siglo XXI? Si siempre es difícil responder a estas preguntas es un poco más en nuestra era posmoderna cuando todo se ha relativizado y se ha hecho más verdad aquello de que “rodo es del color del cristal con que se mira”, que ya estaba aceptado cuando yo era joven. Por eso anda la vida tan revuelta, porque cada cual cree que lo que piensa y lo que hace él es lo único bueno y verdadero; y no piensa que los demás también tienen sus opiniones y sus derechos, que pueden ser tan válidos como los suyos. Y así cada uno llegamos a creernos el rey del mundo mundial, como dicen ahora.



Y no digamos de tejas arriba. Si ya somos un enigma o un problema sin resolver en esta sociedad conflictiva, ¿qué es el hombre, este hombre que pretende asaltar los cielos con sus tecnologías y a la vez está quemando su casa y destruyendo su mundo; y se siente sorprendido y aterrorizado por la pandemia, que le ha caído encima y no sabe cómo deshacerse de ella, mientras la parca hace sus estragos?

Al menos para seguir siendo seres humanos sigamos haciéndonos preguntas.