Aumentan los decomisos de bienes por tráfico de drogas en Salamanca durante el año de la pandemia

Sábado, 26 de junio de 2021

La mayoría de los bienes decomisados, no solo en Salamanca, son vehículos, joyas e inmuebles

Aumentan en Salamanca los decomisos de bienes por tráfico ilícito de drogas, con 8 durante 2020, y después de que en los dos años anteriores no se hubiera producido ninguno. Es además el mayor número de decomisos de bienes por tráfico ilícito de drogas desde el año 2012, tal y como recoge el informe sobre la actividad del Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y otros delitos relacionados.

En la última década se han producido una treintena de decomisos de bienes en Salamanca, cifra que se eleva hasta los 131 en el periodo entre 1996-2020. Respecto al último año, 2020, un año marcado por la pandemia de la Covid-19, en Castilla y León se llevaron a cabo 25 decomisos de bienes en cuatro provincias, siendo Burgos (11) y Salamanca (8) las provincias que lideran este particular ranking. Las otras son Valladolid (5) y Soria (1).

La mayoría de los bienes decomisados, no solo en Salamanca, son vehículos, joyas, inmuebles y otros objetos.

Andalucía es la Comunidad Autónoma en la que se realiza un mayor número de comisos de bienes, con 353 en el último año, seguida de Madrid, con 110.

Los bienes integrantes del Fondo se clasifican en varios tipos: vehículos (automóviles, camiones, furgonetas, motocicletas, etc.), inmuebles (pisos, viviendas unifamiliares, oficinas, plazas de aparcamiento, trasteros, etc.), embarcaciones (barcos de pesca o deportivos, lanchas, veleros, motores, etc.), joyas (relojes de pulsera, adornos de oro, plata, piedras preciosas etc.) y objetos (donde se incluyen todos aquellos decomisos no clasificados en alguno de los anteriores, como baratijas, quincalla, pequeño electrodoméstico, ropa, material audiovisual, teléfonos móviles, muebles y demás enseres decorativos, etc.).

Cantidades decomisadas

Durante el año 2020 se han ingresado en el Tesoro Público, procedentes de los órganos judiciales, cantidades decomisadas en nuestro país por importe de 20.414.264,85 euros, y por los intereses, la cantidad de 52.294,06 euros. El número de decomisos gestionados por este apartado ha sido de 3.917 siendo la cantidad ingresada superior a la de 2019. El valor de los bienes enajenados por subasta pública asciende a 3.962.858,70 euros.