La Junta convoca una nueva línea de ayudas a autónomos con una partida incial de 4 millones ampliable hasta los 10

Viernes, 18 de junio de 2021

La Junta de Castilla y León convoca una nueva línea de ayudas para autónomos con un presupuesto inicial de 4 millones de euros que podrá ampliarse hasta los 10 millones en función del número de solicitudes mientras que cada beneficiario podrá optar a una subvención lineal de 8.000 o 3.000 euros en función del sector de actividad.

Esta convocatoria está especialmente concebida para los sectores excluidos de las ayudas estatales, pero esta abierto a compatibilidades con otras subvenciones, según ha apuntado la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, quien ha presentado este viernes esta nueva línea junto al director general de Economía Social y Autónomos, Juan Pablo Izquierdo.

La consejera ha explicado que esta nueva tiene el objeto principal de apoyar al colectivo de los trabajadores por cuenta propia en la recuperación económica y facilitar liquidez y apoyo económico en un momento en el que "comienzan a ver luz al final del túnel".

"Los autónomos han sufrido más el impacto porque sus actividades han estado especialmente afectadas por las restricciones y por su menor dimensión económica y financiera", ha explicado Amigo, a pesar de lo cual "muchos de ellos no han podido acogerse a ciertas ayudas, bien por pertenecer a sectores no incluidos en las convocatorias, carecer de trabajadores o no haber podido retomar activiad".

También ha apuntado que los autónomos "van a quedar excluidos de los fondos estatales, razón por la que la Consejería pretenede que puedan contar con algún tipo de apoyo económico para compensar las pérdidas de estos 15 meses y que puedan afrontar su futuro con mayor solvencia y garantía".

Así, la convocatoria de la Junta establece dos tipos de subvención: una ayuda lineal de 8.000 para los trabajadores autónomos de discotecas y salas de fiesta, ya que este colectivo ha sido uno de los más afectados por las restricciones sanitarias, que han obligado a suspender o reducir de forma significativa su actividad durante los meses de mayor incidencia de la Covid-19, y otra de 3.000 euros dirigida a los trabajadores por cuenta propia de un total de 75 epígrafes de actividades económicas vinculados a servicios profesionales, artesanía, espectáculos, fabricación o actividades comerciales, entre otros y el resto de autónomos del ocio nocturno.

Se trata, además, según ha señalado la consejera, de una convocatoria "sencilla" y con un plazo de solicitud "amplio" que comenzará a las 9.00 horas de este lunes, 21 de junio, y se mantendrá hasta el próximo 19 de julio, resolviéndose por orden de presentación en un plazo máximo de tres meses. La solicitud y la documentación que debe acompañar a la misma se presentará de forma telemática en el modelo que podrá obtenerse en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y establece, como única obligación para los beneficiarios, mantener el alta durante seis meses después de la concesión de la ayuda.

En este sentido, el objetivo de la Consejería es ir introduciendo nuevos epígrafes y partidas económicas para incluir paulatinamente a aquellos sectores y colectivos que, habiendo sufrido las consecuencias económicas de la pandemia, no tengan acceso a otras ayudas destinadas a paliar esas pérdidas. Por ello, se prevé una ampliación tanto de las actividades subvencionables como del presupuesto destinado a sufragar las ayudas.

SEGUNDO PLAZO DE SOLICITUD TARIFA PLANA

También el próximo lunes se abrirá el segundo plazo para la presentación de solicitudes de la extensión de la tarifa plana y finalizará el próximo 9 de julio. Va dirigido a los autónomos que hayan causado alta entre el 1 de abril de 2020 y el 1 de junio de 2020, ambos inclusive, cuando el disfrute de la reducción haya tenido una duración de 12 meses. Igualmente, deberán acogerse a este segundo plazo de solicitud, los trabajadores por cuenta propia que se hayan dado de alta entre el 1 de abril de 2019 y el 1 de junio de 2019, ambos inclusive, en los casos en los que el disfrute de la reducción se haya producido durante 24 meses.

Esta ayuda pretende que los autónomos de Castila y León que se hayan beneficiado de la tarifa plana estatal --la cuota reducida de cotización a la seguridad--, puedan prolongar esa reducción y beneficiarse de una cuota reducida durante un total de 18 meses o de 30 meses en el que caso de que hayan establecido su actividad en un municipio de menos de 5.000 habitantes.