La escritora salmantina María Hernández presenta su libro ‘Un viaje de mil millas’

Viernes, 18 de junio de 2021

La escritora María Hernández ha presentado en el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes su libro ‘Un viaje de mil millas’. En esta obra, la autora santamartina cuenta la historia de Isabel, una mujer que repasa su vida y es así, hurgando en viejas heridas, como descubre el porqué de todo lo ocurrido, encontrando la manera de seguir adelante. Como en el libro se relata “he abrazado todas las religiones habidas y por haber buscando la panacea para resolver todos mis problemas. Creía que la fe en sí misma me iba a bastar mientras yo, estilo avestruz, metía la cabeza bajo tierra. Ahora tengo fe en la vida, en mí y en que todo llegará cuando tenga que ser.... Y agradezco por cada día, por lo que soy y lo que tengo. Agradezco por lo que está por llegar."

El alcalde, David Mingo, ha querido destacar que “se trata de un acto especial porque presentamos un libro de una autora local y nos enorgullece fomentar algo en lo que llevamos trabajando años que es la cultura, la identidad cultural de municipio y el desarrollo de políticas a través de la cultura y el arte en la difusión de estos actos. Este día más allá de un día especial es también útil para Santa Marta porque damos relevancia a un acto cultural en el municipio. Antes esto era impensable pero desde hace un tiempo nos vamos posicionando como un lugar prioritario en el ámbito de la cultura dentro de la provincia”.

Por su parte la escritora, María Hernández, explicó que “este libro es una idea que tenía en la cabeza y hace poco más de un año en esas crisis a partir de los 40 me senté un día y pensé en escribir un libro para ver todo lo que me ha llevado hasta aquí. Ha sido una experiencia maravillosa y en la que he contado con amigos que me han ayudado mucho. Es algo en lo que yo creí muchísimo, y como yo digo, si lo crees lo creas. Es un libro ameno, que ha conseguido ya varias menciones de la editorial así que estoy muy contenta y orgullosa. Tengo fe en él y espero estar aquí con el siguiente, porque es el primero de una serie llamada Vidas, así que espero que me acojáis también en las siguientes”.