El Cervantes albergará las notas del enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray en Salamanca

Jueves, 17 de junio de 2021

El Instituto Cervantes cobijará en su Caja de las Letras hasta el año 2036 las notas a modo de acta, tomadas por Ignacio Serrano, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, durante el acto que tuvo lugar el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca y en el que se produjo el enfrentamiento entre el rector Miguel de Unamuno y el general Millán Astray.

El nieto de Unamuno, Miguel de Unamuno Adarraga, y Ana Chaguaceda Toledano, directora de la Casa-Museo Unamuno, han sido los encargados de introducir el legado In Memoriam en la caja número 1695 de la Caja de las Letras, acompañados por Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

Las notas del acto celebrado en 1936 con motivo de la festividad del Día de la Raza registran el enfrentamiento entre el rector Miguel de Unamuno y el general Millán Astray. Tras esta discusión, en la que Unamuno pronunció la famosa frase de 'vencer no es convencer', el rector tuvo que salir del Paraninfo de la Universidad acompañado de la esposa del general Franco, Carmen Polo, para evitar agresiones.

Posteriormente, el escritor vasco sufrió un confinamiento domiciliario hasta que llegó su muerte. Es el único documento que constata aquel hecho histórico. Recogen las palabras expresadas por Unamuno y Millán Astray. Han estado desaparecidas durante 84 años y están reproducidas y analizadas en el libro 'La doble muerte de Unamuno', editado por Capitán Swing, de Luis García Jambrina y Manuel Menchón.

Chaguaceda ha explicado que este documento, que volverá a ver la luz el 12 de octubre de 2036 coincidiendo con el centenario del acto de Salamanca y de la muerte de Unamuno, rescata la "faceta de hombre público" de Unamuno en "uno de los momentos más difíciles a los que se tuvo que enfrentar".

"Era una persona mayor para la sociedad de entonces, viudo, que había perdido a una de sus hijas...este momento tuvo clarísima repercusión en su vida personal y el documento, que ha salido no hace mucho y es una donación de la familia Serrano García, cierra un asunto que tanta polémica ha ocasionado en los últimos años sobre qué ocurrió ahí", ha indicado la directora de la Casa Museo.

"No es un documento autógrafo de Unamuno pero lo hemos considerado muy adecuado, ya que Ignacio Serrano comenta con objetividad las palabras de ambos y sus actitudes. Con este testimonio escrito rendimos homenaje a Unamuno, un hombre que muere con dignidad, fiel a su ideas, coherente y rechazando posturas extremas independientemente del color que fueran", ha apuntado.

En esta misma línea, el nieto de Unamuno considera que con las actas se "deja claro el aborrecimiento del fascismo" del autor de 'Niebla' "para siempre". "No sé si algunos no saben esto porque no pueden o no quieren, pero este es el ultimo y más fiable testimonio de lo que pasó aquel día y lugar", ha reiterado, reafirmando la "separación del fascismo" de Unamuno "a pesar del sainete del día de su entierro".

Además de estas actas, también se ha depositado un dibujo realizado por Miguel de Unamuno, representando a Don Quijote crucificado en un árbol mientras Sancho llora. Es un dibujo realizado en el año 1904 en la vivienda rectoral de Salamanca con un Quijote crucificado en un árbol en el que muchos han querido ver un homenaje al cuadro del Cristo de Velázquez.