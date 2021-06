Crecimiento en el número de páginas web en 2021

Miércoles, 16 de junio de 2021

Tener una web resulta indispensable para atraer a todo el tráfico hacia un mismo lugar y poder ofrecerle las ofertas y la información detallada de tu producto

El mundo de los negocios online ha experimentado un crecimiento sin precedentes los últimos años. Cada vez son más las personas que se aventuran a abrir su negocio online, y uno de los pasos más importantes es la creación de una página web. Aunque las redes sociales se han vuelto muy populares los últimos años, tener un perfil público en las redes no es la única garantía de tener éxito en el mundo empresarial. Tener una web resulta indispensable para atraer a todo el tráfico hacia un mismo lugar y poder ofrecerle las ofertas y la información detallada de tu producto. Por esta razón, son muchos los pequeños y grandes empresarios que crean sus páginas webs, sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante: el dominio. El dominio de una web es el nombre que usa el cliente para acceder a tu sitio, por lo que debe ser claro, conciso y que indique el nombre de tu negocio. El nombre del dominio viene acompañado de .com, .es o .net según cual contrates. Si estás pensando en abrir una web puedes consultar algún dominio web en Webempresa y comprobar las ventajas que ofrecen.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de registrar mi dominio?

Ya has decidido que quieres abrir un negocio, perfecto. Ahora es necesario elegir el que mejor se adecue a mi negocio. Antes de nada debes comprobar si el dominio que deseas no está registrado por alguien. Si el dominio es muy básico es posible que alguien lo tenga registrado, por lo que tendrás que esperar a que el dominio caduque o contactar con el propietario para poder negociar. Dependiendo del tamaño de tu empresa, algunos dominios son más adecuados que otros. Un factor a tener en cuenta es el precio, hay dominios que requieren un mantenimiento actual más elevados que otros, por lo que dependiendo de las necesidades y el presupuesto de tu empresa podrás elegir unos u otros. Existen básicamente dos tipos de dominios, los territoriales y los genéricos. Los territoriales, como su nombre indica, denotan la procedencia del sitio web, como por ejemplo .mx, para webs de Méjico, .co, para negocios en Colombia y el clásico .es para negocios en España. Por otra parte, están los dominios genéricos que son más populares, como el .com, el .org y el .net.

¿Qué tipo de dominio me interesa para mi negocio?

Tener un dominio claro y conciso es un elemento clave para tener éxito en el mundo del marketing digital. Si el cliente no recuerda el nombre de tu web o es demasiado confuso, será incapaz de acceder a tus ofertas y productos. Por esta razón, la fase de pensar un buen dominio no debe pasarse por alto. El dominio .com es el más popular y el más usado por empresas de diferentes índoles. Se trata de un dominio genérico que simplemente marca que se trata de una compañía. Si por otra parte quieres crear una organización sin ánimo de lucro, el .es el dominio que más te conviene. Hay dominios específicos para negocios, como el .biz, que puede ser muy útil para diferenciarse de otras webs con nombres similares y que sepan que tu dominio está dedicado a la compra-venta de bienes y servicios. Otros dominios que pueden ser de utilidad es el .info, en el que caso de que quieras crear un sitio web dedicado a ofrecer una información concreta y detallada.

¿Cómo registrar un dominio web?

En plataformas online como. Una vez tienes el nombre pensado, debes elegir el tipo de dominio, es decir, .es, .com etc… Tras escoger el plan que más te convenga dependiendo del tamaño de tu empresa, pasarás a una pasarela donde debes comprobar que el dominio que deseas esté disponible y no esté ocupado por otros usuarios. Si el dominio está libre, podrás registrarlo y en pocos minutos tu web ya está preparada. Engestionar directamente los dominios .es, por lo que es una buena alternativa si estás pensando en ese tipo de dominio para tu web. Una vez lo tengas registrado, todos los usuarios podrán acceder y ver todos los productos y servicios que quieras ofrecer. Dependiendo del tiempo que quieras registrar tu dominio y el tipo de plan que deseas, las tarifas pueden cambiar significativamente, por lo que es necesario saber identificar exactamente qué necesita tu negocio.El mudo del comercio de internet se encuentra en uno de sus mejores momentos, por lo que aquellos negocios que no tienen una web en condiciones es posible que se queden atrás. Una página web sencilla y de calidad es un elemento imprescindible para comunicar a tus clientes que tu negocio es serio y establecer un canal de comunicación libre con los posibles compradores.