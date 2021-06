La nueva regulación de carga y descarga incluye 18 espacios para este uso, de 7:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 horas

Miércoles, 16 de junio de 2021

La nueva regulación de las operaciones de carga y descarga entrará en vigor el próximo 1 de julio, una vez que se publique el bando del alcalde de cuyo contenido ha sido informada hoy la Comisión de Protección Ciudadana, Tráfico y Transporte, y que ha sido consensuado con los sectores implicados tras la evaluación del plan piloto que entró en vigor a mediados de 2020.

Según se establece en el citado bando, para el desarrollo de la carga y descarga, la ciudad queda dividida en dos áreas en las que se contemplan diferentes limitaciones y prohibiciones en relación con este tipo de operaciones, a fin de garantizar la compatibilidad entre esta actividad y los derechos de los peatones.

Área Primera

En este sentido, el área primera, dentro de la que se establecen cuatro zonas –A, B, C y D--, es la formada por las calles y plazas dentro del perímetro delimitado por la Plaza de España, Paseo de Canalejas, Glorieta Ciudad de Brujas, Paseo Rector Esperabé, Paseo de San Gregorio, Glorieta de los Milagros, Paseo del Desengaño, Glorieta del Personal Sanitario, Paseo de San Vicente, Paseo de Carmelitas, Puerta de Zamora y Avenida de Mirat.

La zona A comprende el tramo de la calle Toro entre la Plaza Mayor y la plaza del Liceo; el tramo de la calle Prior entre la Plaza de Mayor y la calle Espoz y Mina; el tramo de calle Bordadores entre la calle de las Úrsulas y la Plaza de Monterrey; y la totalidad de la Calle Concejo y de la Plaza de la Libertad.

En esta zona queda prohibido el acceso de vehículos, salvo autorización expresa de la Policía Local. En el caso concreto de la Calle Concejo y de la Plaza de la Libertad la carga y descarga en se realizará desde la Calle Espoz y Mina, sin acceder a las citadas vías.

La zona B, en la que las operaciones de carga y descarga podrán realizarse en el horario comprendido entre las 07:00 y las 10:30 horas, está formada por la Plaza Mayor, la Plaza del Poeta Iglesias, las calles Quintana, Rúa Mayor y Zamora, así como el tramo de calle Bordadores no contemplado en la zona A, y el tramo de la calle Toro entre la Plaza del Liceo y la Plaza de España.

La zona C, por su parte, comprende las vías de las zonas peatonales del área primera que no están contempladas en las zonas A y B. En esta zona, el horario de carga y descarga se extiende desde las 7:00 hasta las 11:00 horas, excepto en las islas, que son espacios reservados donde los vehículos destinados al transporte de mercancías y mixtos podrán estacionar por un período máximo de dos horas, aunque no estén realizando operaciones de carga y descarga, entre las 07:00 y las 12:00 horas y desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

En total se han diseñado 18 islas, que estarán identificadas mediante señalización vertical y que se ubican en el tramo de la calle Bermejeros comprendido entre las calles Aire y Azucena; en las calles Bientocadas, Cervantes, Jesús, de los Mártires, Miñagustín, Padilleros, Pan y Carbón, Rector Tovar, Trinlingüe y de las Úrsulas; así como en las plazas de Los Bandos, San Benito, San Justo, San Marcos, Santa Eulalia, del Santo y Rincón del Conejal.

Por otro lado, la zona D está conformada por las vías del área primera que no aparecen relacionadas en las tres zonas descritas anteriormente. En esta zona se podrán realizar operaciones de carga y descarga en los espacios específicamente señalizados para ello, ajustándose a los horarios que aparecen en la correspondiente señal.

Área Segunda

El área segunda está formada por todas las vías del resto de la ciudad no contempladas en el área primera. En esta área están comprendidos los polígonos industriales, las zonas de carga y descarga, las zonas peatonales y otras zonas.

En los polígonos industriales, las operaciones de carga y descarga podrán realizarse sin limitación de tiempo ni horario, respetando las normas de tráfico; mientras que en las zonas de carga y descarga el horario permitido será el que figure en la señal que identifica este espacio.

Por otra parte, en las zonas peatonales del área segunda el horario fijado para carga y descarga es el comprendido entre las 07:00 y las 11:00 y desde las 16:00 hasta las 18:00 horas; mientras que en el resto de zonas no habrá limitación de tiempo ni horario, respetando las normas de tráfico.

Carriles destinados al tráfico y tipos de vehículos

Para poder realizar operaciones de carga y descarga en carriles de tráfico y en otras vías destinadas a la circulación será necesario disponer de una autorización de la Policía Local previo pago, si procede, de la tasa de ocupación de la vía pública. Estas autorizaciones pueden ser puntuales o reiteradas como máximo por dos periodos anuales, con la posibilidad de ser prorrogadas previa petición de renovación.

En relación con el tipo de vehículos que podrán destinarse a las labores de carga y descarga, en el bando se establecen tres categorías en función del peso. Así, los vehículos con un Masa Máxima Autorizada (MMA) de hasta 10.000 kilos podrán realizar este tipo de operaciones en toda la ciudad.

Los vehículos con una MMA entre 10.000 y 18.000 kilos podrán realizar operaciones de carga y descarga en toda la ciudad, excepto en las zonas y calles peatonales y en la totalidad del área primera; mientras que los que tengan una MMA superior a 18.000 kilos sólo podrán realizar carga y descarga en el interior de los polígonos industriales. Los vehículos de emergencias y de servicios municipales quedan excluidos de las citadas limitaciones.