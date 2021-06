Acosta: “Sé por parte de Toni y de Unionistas que es posible que contasen conmigo. Seguir es mi primera opción”

Miércoles, 16 de junio de 2021

El centrocampista muestra su deseo de continuar en el club charro durante la próxima temporada

Luis Acosta, centrocampista de Unionistas el curso anterior, se encuentra a la espera de resolver su futuro, aunque su intención es seguir en el club charro. Sin embargo, todo apunta a que la marcha de Hernán Pérez del banquillo dará lugar a un ligero retraso en su posible renovación.

Vacaciones: “Estoy descansando y desconectado un poco de la temporada anterior, aunque con ganas de ver lo que me depara la siguiente”.

Salida de Hernán: “Lo he vivido con sorpresa y ahora el club tiene que empezar a buscar al nuevo entrenador. No sé nada más allá de esta noticia. Tengo desconocimiento total y no sé si irá al Juvenil del Real Madrid, pero si es así será una nueva oportunidad diferente para él. Le deseo la mayor de las suertes”.

Toni, viejo conocido suyo, en el Navalcarnero: “Le conozco y me llevó en su momento al Navalcarnero, que fue mi director deportivo. Sí que hemos tenido alguna conversación y sé por su parte y la del club, incluso antes de que llegase él, que es probable que contasen conmigo para la temporada que viene. En función de lo que me puedan ofrecer, lo valoraré y he estado muy bien ahí. Voy a plantearme seguir como mi primera opción”.

Más ofertas: “No tengo nada que yo sepa, luego ya están los representantes. Lo único que sé es que ha habido alguna conversación con Toni y el interés por parte del club de que siga, pero aún así no hay una oferta clarísima encima de la mesa. A ver las negociaciones de la siguiente semana y cómo va el tema del entrenador”.

Perfil de entrenador para Unionistas: “El perfil de Hernán era bueno porque supo sacar el máximo de un equipo con menor nivel a priori. Unionistas tiene que ser realista y hacer una plantilla muy competitiva, por lo que necesita un entrenador que saque un buen rendimiento a sus jugadores. Tiene que hacer un equipo fuerte y sin estrellas, igual que este año”.

Primera RFEF: “No es lo que se vendió en un primer momento. Los problemas con los derechos televisivos son la clave y es complicado hacer un cambio y que sea como se pretendió en un principio. Es positivo porque la Segunda B tenía muchos equipos y el nivel va a subir. Es todo muy prometedor”.